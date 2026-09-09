МВР с брифинг преди мача за Суперкупата

Слушай на живо: Левски - ЦСКА
От Министерство на вътрешните работи ще дадат пресконференция по повод предстоящия финал за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Брифингът на МВР е планиран за 15:30 и може да се наблюдава пряко по Sportal.bg.
Очаквайте от 15:30: МВР с информация относно предприетите мерки за охрана на обществения ред за Левски - ЦСКА
От Министерство на вътрешните работи ще дадат пресконференция по повод предстоящия финал за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Брифингът на МВР е планиран за 15:30 и може да се наблюдава пряко по Sportal.bg.