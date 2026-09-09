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Вечните съперници Левски и ЦСКА в битка за Суперкупата - Специалните ни гости очакват вашите въпроси
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  3. Майкъла: Няма такъв случай преди мач да си подадеш оставка, само при нас такава глупост може да стане

Майкъла: Няма такъв случай преди мач да си подадеш оставка, само при нас такава глупост може да стане

  • 9 сеп 2026 | 18:00
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Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Бившият стопер, главен селекционер и изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев говори за оставката на Христо Янев и сподели очакванията си за Суперкупата.

Битката за Суперкупата: 11-те на Левски и ЦСКА - двата тима с всичко най-добро, дебютант при "червените"
Битката за Суперкупата: 11-те на Левски и ЦСКА - двата тима с всичко най-добро, дебютант при "червените"

„Вчера чух, че нашият треньор си е подал оставка. Вярно ли е това? Няма такъв случай преди мач да си подадеш оставка. Само при нас такава глупост може да стане. Трябва да си признаем, че Левски играе по-добре. В един мач обаче всичко може да стане. Това е мач за "купичка", не е голям мач. Добра е новината за стадиона на ЦСКА“, сподели Майкъла.

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