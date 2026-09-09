Майкъла: Няма такъв случай преди мач да си подадеш оставка, само при нас такава глупост може да стане

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Бившият стопер, главен селекционер и изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев говори за оставката на Христо Янев и сподели очакванията си за Суперкупата.

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„Вчера чух, че нашият треньор си е подал оставка. Вярно ли е това? Няма такъв случай преди мач да си подадеш оставка. Само при нас такава глупост може да стане. Трябва да си признаем, че Левски играе по-добре. В един мач обаче всичко може да стане. Това е мач за "купичка", не е голям мач. Добра е новината за стадиона на ЦСКА“, сподели Майкъла.

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