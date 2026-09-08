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ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди дербито за Суперкупата

  • 8 сеп 2026 | 15:53
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ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди дербито за Суперкупата
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Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Футболният сезон в България набира пълни обороти и след като стана ясно, че шампионът Левски и носителят на Купата ЦСКА се класираха за Европа остана време да се изиграе и мачът за Суперкупа на България. Феновете отново са в очакване на Вечното дерби и Футболинките Анжи и Вики се хванаха да спорят кой ще прибере още една купа във витрината.

Спорът започна с това кой кога ходи на стадионите, през титулярите и резервите в двата тима до това колко подкрепяни са двамата треньори от запалянковците. Какво имаха да си кажат двете, вижте във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg!

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