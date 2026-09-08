Sportal Studio Live с интересни гости за финала за Суперкупата

Sportal Studio Live ще посрещне интересни гости за утрешния финал за Суперкупата на България. В сряда от 16:30 часа Sportal.bg ще ви пренесе в атмосферата на голямото дерби с ексклузивно студио преди сблъсъка между Левски и ЦСКА, а специални гости след 17:30 ще бъдат Благой Георгиев и Стоян Орманджиев, заедно с традиционните ни анализатори Нико Петров и Адалберт Зафиров.

Гостите в студиото ще обсъдят персоналните битки, тактическите замисли и ключовите моменти, които могат да решат мача, а след срещата ще обсъдят видяното и ще коментират отзивите след сблъсъка.

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