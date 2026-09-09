Паро Никодимов: Левски е в по-добро състояние от ЦСКА, но това нищо не значи в такъв двубой

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов сподели очакванията си за предстоящата среща на "армейците" с Левски за Суперкупата. Той коментира и решението на треньора Христо Янев да напусне поста след двубоя и го посъветва да не бърза.

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"Мачовете между тези два отбора винаги могат да донесат изненада. Сега Левски са в по-добро състояние от ЦСКА. Твърди се, че имат по-добър отбор, но това нищо не значи в такъв двубой. Този мач е много по-различен от всички останали. На ЦСКА треньора е на изключително ветровито място. Така е било винаги, така е и сега", каза Паро пред "Мач Телеграф".

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"От всяка посока духа вятър, дори урагани. Изпитвал съм го на собствен гръб и знам какво е. И то от всякакви различни хора и страни. Българският футбол е пълен с изненади от всякакво естество. Сега Янев заяви, че си тръгва след мача с Левски. Той е много грамотно и интелигентно момче. Обича ЦСКА и съм сигурен, че е направил всичко по-силите си отбора да изглежда по възможно най-добър начин.

В крайна сметка обаче това са неговите играчи. ЦСКА няма нужното качество в редиците си. Той няма вина. Не мога да кажа как се е справил начело на отбора, защото не сме в кухнята. Не е редно да даваме оценки по такъв начин. Той може да знае и да може всичко, но ако няма добра селекция, с какво е виновен Янев. Трябва по-дълъг период да работи с тях, за да ги научи", сподели още Никодимов.

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