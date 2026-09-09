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Вечните съперници Левски и ЦСКА в битка за Суперкупата - Специалните ни гости очакват вашите въпроси
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Илиян Стефанов: Всеки мач между двата отбора е важен, надявам се българин да вкара победния гол

Илиян Стефанов: Всеки мач между двата отбора е важен, надявам се българин да вкара победния гол

  • 9 сеп 2026 | 17:25
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Авторът на победния гол за Левски в последния финал за Купата на България срещу ЦСКА Илиян Стефанов се включи в студиото на Sportal.bg с очаквания си преди мача за Суперкупата между двата отбора. Полузащитникът се върна назад и към спомените си след попадението.

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Слушай на живо: Левски - ЦСКА

„Много сантиментален гол със сигурност. Беше много интересна тази атака точно. Дилемата ми беше дали да стрелям със силния си десен крак, но реших да бъда по-смел и да стрелям с левия. Колкото повече време минава толкова повече той се захаросва и става по-хубав и се оценява повече“.

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Жена даде 8 бона за фланелката на Илиян Стефанов

Стефанов говори и за обстановката преди такива мачове.

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„Преди нашият финал доста дълго не се беше играл такъв между двата гранда. Всеки мач, който е между двата отбора е доста важен дори да е пред блока или контрола. Самата мисъл, че можеш да победиш вечния съперник и да спечелиш медал и купа е невероятна“.

„За ЦСКА е много паметен ден, защото на тази дата печели първата си шампионска титла. Надявам се победният гол да вкара някои българин. Според мен Левски някак си показва повече устойчивост“, завърши Стефанов.

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