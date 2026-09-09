Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Регламентът на Суперкупата: без изисквания за състава, но с любопитно правило за картоните

Регламентът на Суперкупата: без изисквания за състава, но с любопитно правило за картоните

  • 9 сеп 2026 | 11:24
  • 5855
  • 5
Регламентът на Суперкупата: без изисквания за състава, но с любопитно правило за картоните

Левски и ЦСКА излизат един срещу друг в мача за Суперкупата на България. Двубоят е на 9 септември от 18:30 часа на Националния стадион. Срещата има няколко важни особености в своя регламент.

При равенство – директно дузпи

Победителят в Суперкупата на България се определя в една среща. Най-съществената особеност е, че при равен резултат след края на редовните 90 минути няма да се играят две продължения по 15 минути. Вместо това двата отбора ще преминат директно към изпълнение на 11-метрови удари, които ще определят носителя на трофея.

Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!
Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

По пет смени за двата отбора

Левски и ЦСКА ще имат право да извършат по пет смени в хода на двубоя. Те могат да бъдат направени при максимум три спирания на играта за всеки отбор. Смени, извършени на полувремето, не се броят към тези три възможности.

Кои футболисти могат да участват?

В срещата могат да участват футболисти на Левски и ЦСКА, които са редовно картотекирани в БФС за сезон 2026/2027. За двубоя за Суперкупата обаче не се прилагат специфичните изисквания за състава, действащи в срещите от efbet Лига по чл. 20а, ал. 11, т. 1, 2 и 3 от Наредбата за първенствата и турнирите на БФС. Това означава, че за този мач не важат изискванията за задължителен минимален брой български футболисти определени в наредбата в тимовия лист и стартовия състав, както и правилото за футболист, роден след 1 януари 2003 година, който трябва да играе минимум 45 минути.

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски
Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

Наказаните футболисти нямат право да играят

Футболисти на двата отбора, които имат да изтърпяват наказание „лишаване от състезателни права“, нямат право да участват в срещата за Суперкупата. За тях обаче двубоят се зачита като една изтърпяна среща от наказанието през сезон 2026/2027.

Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден
Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

Жълтите картони не се натрупват, червените – да

Жълтите картони, показани в мача за Суперкупа на България, няма да бъдат вземани предвид (не се натрупват) за последващи санкции през сезон 2026/2027. При червен картон ситуацията е различна – той се взема предвид и евентуалното наказание, произтичащо от него, ще бъде приложено за следващия мач от сезона. Същото важи и за евентуални неспортсменски прояви или инциденти с длъжностни лица по време на срещата.

Левски е символичен домакин

Като шампион на България, Левски е определен за символичен домакин на двубоя. Срещу „сините“ се изправя носителят на Купата на България ЦСКА, а в края на вечерта един от двата отбора ще вдигне Суперкупата на България за 2026 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Петко Христов: Отдавна преговарях с г-н Костадинов, но имаше пречки със Специя

Петко Христов: Отдавна преговарях с г-н Костадинов, но имаше пречки със Специя

  • 9 сеп 2026 | 09:44
  • 6766
  • 10
Черно море търси изход от мини кризата

Черно море търси изход от мини кризата

  • 9 сеп 2026 | 09:27
  • 771
  • 2
Марек се раздели с нападател, взе нов от Септември (Сф)

Марек се раздели с нападател, взе нов от Септември (Сф)

  • 9 сеп 2026 | 09:18
  • 1046
  • 1
Паро Никодимов: Левски е в по-добро състояние от ЦСКА, но това нищо не значи в такъв двубой

Паро Никодимов: Левски е в по-добро състояние от ЦСКА, но това нищо не значи в такъв двубой

  • 9 сеп 2026 | 09:12
  • 1920
  • 7
Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

  • 9 сеп 2026 | 08:00
  • 16498
  • 157
Служебни победи за купата на АФЛ

Служебни победи за купата на АФЛ

  • 9 сеп 2026 | 07:17
  • 1308
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

  • 9 сеп 2026 | 08:00
  • 16498
  • 157
България открива волейболната лудост на Евро 2026 срещу Северна Македония

България открива волейболната лудост на Евро 2026 срещу Северна Македония

  • 9 сеп 2026 | 07:01
  • 9815
  • 27
Петко Христов: Отдавна преговарях с г-н Костадинов, но имаше пречки със Специя

Петко Христов: Отдавна преговарях с г-н Костадинов, но имаше пречки със Специя

  • 9 сеп 2026 | 09:44
  • 6766
  • 10
Ден 10 на US Open: Алкарас отпадна в 03:34 часа сутринта в Ню Йорк

Ден 10 на US Open: Алкарас отпадна в 03:34 часа сутринта в Ню Йорк

  • 9 сеп 2026 | 10:35
  • 15567
  • 8
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 9 сеп 2026 | 07:35
  • 202531
  • 61