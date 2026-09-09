Регламентът на Суперкупата: без изисквания за състава, но с любопитно правило за картоните

Левски и ЦСКА излизат един срещу друг в мача за Суперкупата на България. Двубоят е на 9 септември от 18:30 часа на Националния стадион. Срещата има няколко важни особености в своя регламент.

При равенство – директно дузпи

Победителят в Суперкупата на България се определя в една среща. Най-съществената особеност е, че при равен резултат след края на редовните 90 минути няма да се играят две продължения по 15 минути. Вместо това двата отбора ще преминат директно към изпълнение на 11-метрови удари, които ще определят носителя на трофея.

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По пет смени за двата отбора

Левски и ЦСКА ще имат право да извършат по пет смени в хода на двубоя. Те могат да бъдат направени при максимум три спирания на играта за всеки отбор. Смени, извършени на полувремето, не се броят към тези три възможности.

Кои футболисти могат да участват?

В срещата могат да участват футболисти на Левски и ЦСКА, които са редовно картотекирани в БФС за сезон 2026/2027. За двубоя за Суперкупата обаче не се прилагат специфичните изисквания за състава, действащи в срещите от efbet Лига по чл. 20а, ал. 11, т. 1, 2 и 3 от Наредбата за първенствата и турнирите на БФС. Това означава, че за този мач не важат изискванията за задължителен минимален брой български футболисти определени в наредбата в тимовия лист и стартовия състав, както и правилото за футболист, роден след 1 януари 2003 година, който трябва да играе минимум 45 минути.

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Наказаните футболисти нямат право да играят

Футболисти на двата отбора, които имат да изтърпяват наказание „лишаване от състезателни права“, нямат право да участват в срещата за Суперкупата. За тях обаче двубоят се зачита като една изтърпяна среща от наказанието през сезон 2026/2027.

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Жълтите картони не се натрупват, червените – да

Жълтите картони, показани в мача за Суперкупа на България, няма да бъдат вземани предвид (не се натрупват) за последващи санкции през сезон 2026/2027. При червен картон ситуацията е различна – той се взема предвид и евентуалното наказание, произтичащо от него, ще бъде приложено за следващия мач от сезона. Същото важи и за евентуални неспортсменски прояви или инциденти с длъжностни лица по време на срещата.

Левски е символичен домакин

Като шампион на България, Левски е определен за символичен домакин на двубоя. Срещу „сините“ се изправя носителят на Купата на България ЦСКА, а в края на вечерта един от двата отбора ще вдигне Суперкупата на България за 2026 година.

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