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Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

  • 9 сеп 2026 | 08:00
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Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Левски и ЦСКА излизат в двубоя за Суперкупа на България на Националния стадион "Васил Левски". Началото на битката между "сините" и "червените" ще бъде дадена в 18:30 часа с първия съдийски сигнал на Геро Писков. При равен резултат в редовното време няма да се играят две продължения, а ще се прибедне веднага до изпълнения на дузпи.

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Шампионите влизат в дербито след серия от осем поредни победи в първенството - момчетата на Хулио Веласкес са в подем, като до момента са допуснали четири попадения по родните терени. Паралелно с това "сините" са част и от основната схема в Лига Европа.

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Ентусиазмът сред обичащите Левски е огромен, като феновете на тима изкупиха отдавна всички билети, отпуснати им за двубоя. От сметките на испанския наставник на Левски отпадат Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Акрам Бурас, който е с разкъсан мускул, и Мехди Мубарик, който пък има разтежение от мача срещу Славия.

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски
Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

В лагера на ЦСКА проблемът идва от болежките на Жоел Цварц и Мохамед Брахими. Централният нападател и крилото отпаднаха от групата за двубоя срещу Спартак (Варна) на "Коритото" през уикенда. Голмайсторът и фланговият футболист остават под въпрос и за дербито срещу "сините".

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Горещата новина при армейците дойде вчера от Христо Янев. Наставникът на ЦСКА обяви емоционално решението си в началото на пресконференцията преди мача за Суперкупата. Бившият национал заяви, че мачът срещу Левски ще бъде последният му начело на неговия любим отбор.

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В исторически план Левски и ЦСКА са играли два пъти в двубоя за третия по значимост трофей в българския футбол - през 2005 и 2006 г. В първия случай "сините" печелят след дузпи, а във втория Суперкупата отива във витрината на "червените" - отново след 11-метрови удари.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди дербито за Суперкупата
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Левски - ЦСКА

Съдия: Геро Писков
Начало: 18:30 часа
Стадион: "Васил Левски"

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