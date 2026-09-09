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Левски с Петко Христов срещу ЦСКА (групата на "сините")

  • 9 сеп 2026 | 13:08
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Най-новото попълнение на Левски Петко Христов попадна в групата за днешния сблъсък с ЦСКА за Суперкупата на България. В разширения състав се завръща халфът Мехди Мубарик, който пропусна двубоя срещу ЦСКА 1948 заради травма, получена по време на най-старото столично дерби.

Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!
Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

Извън сметките на Хулио Веласкес обаче остават Никола Серафимов, Оливер Камдем, Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре. Битката за трофея на Националния стадион "Васил Левски" стартира в 18:30 часа, а главен съдия на срещата е Геро Писков.

Регламентът на Суперкупата: без изисквания за състава, но с любопитно правило за картоните
Регламентът на Суперкупата: без изисквания за състава, но с любопитно правило за картоните

Групата на "сините": Светослав ВуцовОгнян ВладимировАлдаирХевертонКристиан ДимитровКристиан МакунПетко Христов, МайконАлекс СентейесГашпер ТърдинАсен МитковМехди Мубарик, Марко ГруичСержиньоМазир СулаЕвертон Бала, Адриан РайчевДавид КусоАрмстронг Око-ФлексРейналдо, Стивън СтоянчовХуан Переа.

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