Левски с Петко Христов срещу ЦСКА (групата на "сините")

Най-новото попълнение на Левски Петко Христов попадна в групата за днешния сблъсък с ЦСКА за Суперкупата на България. В разширения състав се завръща халфът Мехди Мубарик, който пропусна двубоя срещу ЦСКА 1948 заради травма, получена по време на най-старото столично дерби.

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Извън сметките на Хулио Веласкес обаче остават Никола Серафимов, Оливер Камдем, Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре. Битката за трофея на Националния стадион "Васил Левски" стартира в 18:30 часа, а главен съдия на срещата е Геро Писков.

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Групата на "сините": Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула, Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.

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