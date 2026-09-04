Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Теодор Салпаров с подробности за голямото шоу на своя бенефис
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ден 6 на US Open: Започват сблъсъците от третия кръг и неочаквано българско участие

Ден 6 на US Open: Започват сблъсъците от третия кръг и неочаквано българско участие

  • 4 сеп 2026 | 16:31
  • 438
  • 0
Ден 6 на US Open: Започват сблъсъците от третия кръг и неочаквано българско участие

Шестият ден от Откритото първенство на САЩ маркира началото на третия кръг на последния за годината турнир от Големия шлем. След като първите дни донесоха сериозни изненади и отпадания на ключови поставени състезатели, фаворитите за титлата търсят стабилност и класиране за втората седмица в Ню Йорк.

Днес ще бъде интересно и за родните фенове заради дебюта на Александър Донски на двойки в турнирите от Големия шлем. Българинът и Ян Чоински извадиха късмет, попадайки в основната схема в последния момент след оттеглянето на Алехандро Табило и Диего Идалго.

При мъжете Карлос Алкарас се изправя срещу Ибинг Ву, търсейки продължаване на силното си представяне след завръщането си от контузия. Испанецът спечели единствения мач помежду им до момента – 7:6(5), 6:3 на "Мастърс"-а в Шанхай преди две години.

Даниил Медведев среща французина Артур Риндернеш в опит да вземе реванш от Артур Риндеркнеш за загубата си от французина на полуфиналите в Шанхай.

Американецът Тейлър Фриц излиза срещу аржентинеца Франциско Керундоло.

Интерес предизвиква и изцяло северноамериканският сблъсък между Бен Шелтън и Денис Шаповалов, както и дуелът между Стефанос Циципас и Иржи Лехечка. Атрактивният американец Франсис Тиафо играе срещу Валентан Вашеро, а Александер Бублик се изправя срещу Томи Пол.

В женската схема световната номер едно Арина Сабаленка ще се изправи срещу Камила Рахимова.

Поставената под номер 8 Ига Швьонтек ще мери сили с чехкинята Мари Бузкова, а бившата шампионка Наоми Осака среща опитната Елизе Мертенс.

Сред останалите ключови сблъсъци от програмата са мачовете Джесика Пегула - Лейла Фернандес, Ема Наваро - Каролина Мухова, Елина Свитолина - Анна Калинская и Джазмин Паолини - Сорана Кърстя.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Днес в Ню Йорк: Александър Донски ще дебютира на двойки в Големия шлем

Днес в Ню Йорк: Александър Донски ще дебютира на двойки в Големия шлем

  • 4 сеп 2026 | 10:20
  • 1874
  • 0
Зверев отново мина през иглени уши

Зверев отново мина през иглени уши

  • 4 сеп 2026 | 09:39
  • 2908
  • 1
Сабаленка се извини на журналист след лют спор на пресконференция

Сабаленка се извини на журналист след лют спор на пресконференция

  • 4 сеп 2026 | 09:27
  • 1707
  • 1
Ник Кириос може да се завърне на корта веднага

Ник Кириос може да се завърне на корта веднага

  • 4 сеп 2026 | 09:05
  • 1008
  • 1
Още една изненада: и Де Минор е аут от US Open

Още една изненада: и Де Минор е аут от US Open

  • 4 сеп 2026 | 07:46
  • 788
  • 0
Пети ден на US Open: Зверев оцеля във втори пореден петсетов трилър

Пети ден на US Open: Зверев оцеля във втори пореден петсетов трилър

  • 4 сеп 2026 | 07:45
  • 14321
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Теодор Салпаров с подробности за голямото шоу на своя бенефис

Теодор Салпаров с подробности за голямото шоу на своя бенефис

  • 4 сеп 2026 | 16:46
  • 620
  • 0
Никола Цолов ще стартира двете състезания от "Монца" от третата редица

Никола Цолов ще стартира двете състезания от "Монца" от третата редица

  • 4 сеп 2026 | 16:36
  • 2651
  • 1
Фенове посрещнаха ЦСКА във Варна, Сенси получи сувенир

Фенове посрещнаха ЦСКА във Варна, Сенси получи сувенир

  • 4 сеп 2026 | 16:46
  • 2423
  • 3
Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

  • 4 сеп 2026 | 15:21
  • 10602
  • 34
Размениха 13-ия и 14-ия кръг в efbet Лига заради Левски - ЦСКА

Размениха 13-ия и 14-ия кръг в efbet Лига заради Левски - ЦСКА

  • 4 сеп 2026 | 14:51
  • 9108
  • 28
Любо Ганев: София ще бъде волейбол, България ще бъде волейбол!

Любо Ганев: София ще бъде волейбол, България ще бъде волейбол!

  • 4 сеп 2026 | 13:09
  • 9667
  • 17