Ден 6 на US Open: Започват сблъсъците от третия кръг и неочаквано българско участие

Шестият ден от Откритото първенство на САЩ маркира началото на третия кръг на последния за годината турнир от Големия шлем. След като първите дни донесоха сериозни изненади и отпадания на ключови поставени състезатели, фаворитите за титлата търсят стабилност и класиране за втората седмица в Ню Йорк.

Днес ще бъде интересно и за родните фенове заради дебюта на Александър Донски на двойки в турнирите от Големия шлем. Българинът и Ян Чоински извадиха късмет, попадайки в основната схема в последния момент след оттеглянето на Алехандро Табило и Диего Идалго.

При мъжете Карлос Алкарас се изправя срещу Ибинг Ву, търсейки продължаване на силното си представяне след завръщането си от контузия. Испанецът спечели единствения мач помежду им до момента – 7:6(5), 6:3 на "Мастърс"-а в Шанхай преди две години.

Даниил Медведев среща французина Артур Риндернеш в опит да вземе реванш от Артур Риндеркнеш за загубата си от французина на полуфиналите в Шанхай.

Американецът Тейлър Фриц излиза срещу аржентинеца Франциско Керундоло.

Интерес предизвиква и изцяло северноамериканският сблъсък между Бен Шелтън и Денис Шаповалов, както и дуелът между Стефанос Циципас и Иржи Лехечка. Атрактивният американец Франсис Тиафо играе срещу Валентан Вашеро, а Александер Бублик се изправя срещу Томи Пол.

В женската схема световната номер едно Арина Сабаленка ще се изправи срещу Камила Рахимова.

Поставената под номер 8 Ига Швьонтек ще мери сили с чехкинята Мари Бузкова, а бившата шампионка Наоми Осака среща опитната Елизе Мертенс.

Сред останалите ключови сблъсъци от програмата са мачовете Джесика Пегула - Лейла Фернандес, Ема Наваро - Каролина Мухова, Елина Свитолина - Анна Калинская и Джазмин Паолини - Сорана Кърстя.

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