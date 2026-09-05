Тиафо върви по план, но ще има тежка задача срещу Медведев

Американецът Франсис Тиафо си осигури място в четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ, след като отстрани Валентин Вашеро с 6:4, 6:2, 6:4.

Тиафо, поставен под номер 11 и двукратен полуфиналист в последния за годината турнир от Големия шлем, демонстрира твърде голяма мощ в този сблъсък на тенисисти със силни удари.

Представителят на Монако Вашеро, номер 22 в схемата, правеше своя дебют в основната схема на US Open, но се натъкна на непреодолимо препятствие в лицето на изключително атлетичния Тиафо.

Tiafoe wraps up a straight-sets win to reach the US Open last 16 for the sixth time! pic.twitter.com/uzjbk3zx4q — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

„Петък вечер на US Open, доста е лесно да си концентриран“, заяви Тиафо, който спечели 85 процента от точките на първия си сервис.

Американецът рано показа, че е в отлична форма и ще затрудни Вашеро, като го проби още в третия гейм на мача. Това се оказа достатъчно, за да спечели първия сет.

Вашеро обаче не се предаде лесно и имаше три точки за пробив в началото на втория сет, с които можеше да се върне в мача. Той обаче не се възползва от нито една от тях и повече не получи такъв шанс.

Това се дължеше на факта, че Тиафо нанасяше тежки форхенди с топспин под остър ъгъл и излизаше на мрежата достатъчно често, за да бъде ефективен в този мач, продължил 1 час и 58 минути.

„Щастлив съм, че спечелих този мач“, каза Тиафо. - Страхотно е да изляза и да играя на „Луис Армстринг“. Вие, публиката, имахте невероятна енергия. Нека продължаваме така.“

Следващият съперник на Тиафо е Даниил Медведев. В седемте им срещи, всички на твърди кортове, Медведев води с 6-1 победи. Единствената победа на Тиафо дойде на „Лейвър Къп“ през 2024 г. в тайбрек до 10 точки в третия сет на твърд корт в зала.

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Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago