Циципас за първи път стигна до осминафиналите на US Open

Стефанос Циципас победи поставения под номер 18 Иржи Лехечка с 2:6, 6:1, 7:6(3), 6:1 и за първи път в деветото си участие на US Open се класира за осминафиналите.

Бившият номер 3 в света постигна три поредни четирисетови победи, след като загуби първия сет във всеки от мачовете си досега. В това число влиза и изненадващият му успех на старта срещу десетия поставен и шампион от Синсинати – Артур Фис.

First time feels good! 🇬🇷



Tsitsipas seals a career-first trip to the US Open fourth round. pic.twitter.com/aqo2DATLp1 — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

„Опитвам се да приема тази древногръцка философия да се подготвям за най-лошия сценарий в ума си, преди да изляза на бойното поле“, коментира Циципас нагласата си за турнира. - Вече съм приел, че може да има наистина лоши сценарии. Няма винаги да е идеално, както на мен ми се иска, така че влизането в мач с такава нагласа ми позволява да гледам на това, което правя, малко по-различно от обикновено.“

Циципас пое контрола в двубоя на „Грандстенд“, след като спечели решаващ тайбрек в третия сет. Преди това двамата си размениха по една убедителна част. Гъркът доминираше в тайбрека, възползвайки се от няколко колебливи точки на Лехечка, и пренесе този импулс в категоричен четвърти сет.

Stef said SAVE THE ONE-HANDER. 😭✊ pic.twitter.com/VHMmWsOPDx — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

Той беше носен от вълната на подкрепа от публиката до самия край, като насърчаваше феновете и се наслаждаваше на скандиранията „Циципас“, докато си проправяше път към два пробива в последната част.

След като загуби първите си три сервис гейма, Циципас намери своя ритъм при начален удар и завърши с 12 аса, като след бавния старт се изправи само пред една точка за пробив, която спаси. В разиграванията той умело пласираше своя форхенд по целия корт, търсейки възможност да излезе напред и да извади Лехечка извън очертанията на корта.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago