Браво! Александър Донски дебютира с победа на US Open

Българският тенисист Александър Донски записа мечтан старт в турнирите от Големия шлем, след като постигна победа в първия си мач на US Open.

В тандем с британеца Ян Чоински, националът за Купа „Дейвис“ надделя над американския дует Мартин Дам и Макензи Макдоналд със 7:6(5), 6:4 в мач от първия кръг на надпреварата при двойките.

Днес в Ню Йорк: Александър Донски ще дебютира на двойки в Големия шлем

Любопитното е, че Донски и Чоински научиха за участието си в основната схема по-малко от 24 часа преди мача, влизайки като резерви. Въпреки това Алекс показа отлична игра и имаше ключов принос за успеха, който дойде след забележителен обрат във втората част.

Първият сет премина без пробиви, като българо-британската двойка пропусна два сетбола при 6:5, преди да спечели тайбрека, материализирайки петата си възможност да затвори частта.

Във втория сет Донски и Чоински пропиляха четири шанса за пробив в началото, след което допуснаха такъв в своето подаване за пасив от 1:4. Последва обаче впечатляваща серия от пет поредни спечелени гейма, която им осигури място във втория кръг на турнира.

Следващите им съперници ще бъдат определени от мача между поставените под номер 5 Крисчън Харисън и Нийл Скъпски и двойката Артур Реймон/Лука Санчес.

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