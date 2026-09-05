Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Браво! Александър Донски дебютира с победа на US Open

Браво! Александър Донски дебютира с победа на US Open

  • 5 сеп 2026 | 02:26
  • 1088
  • 1
Браво! Александър Донски дебютира с победа на US Open

Българският тенисист Александър Донски записа мечтан старт в турнирите от Големия шлем, след като постигна победа в първия си мач на US Open.

В тандем с британеца Ян Чоински, националът за Купа „Дейвис“ надделя над американския дует Мартин Дам и Макензи Макдоналд със 7:6(5), 6:4 в мач от първия кръг на надпреварата при двойките.

Днес в Ню Йорк: Александър Донски ще дебютира на двойки в Големия шлем
Днес в Ню Йорк: Александър Донски ще дебютира на двойки в Големия шлем

Любопитното е, че Донски и Чоински научиха за участието си в основната схема по-малко от 24 часа преди мача, влизайки като резерви. Въпреки това Алекс показа отлична игра и имаше ключов принос за успеха, който дойде след забележителен обрат във втората част.

Първият сет премина без пробиви, като българо-британската двойка пропусна два сетбола при 6:5, преди да спечели тайбрека, материализирайки петата си възможност да затвори частта.

Във втория сет Донски и Чоински пропиляха четири шанса за пробив в началото, след което допуснаха такъв в своето подаване за пасив от 1:4. Последва обаче впечатляваща серия от пет поредни спечелени гейма, която им осигури място във втория кръг на турнира.

Следващите им съперници ще бъдат определени от мача между поставените под номер 5 Крисчън Харисън и Нийл Скъпски и двойката Артур Реймон/Лука Санчес.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Ден 6 на US Open: експресна победа за Алкарас и български успех

Ден 6 на US Open: експресна победа за Алкарас и български успех

  • 5 сеп 2026 | 03:30
  • 8335
  • 1
Тейлър Таунсенд надви Диана Шнайдер и отново е на осминафинал на US Open

Тейлър Таунсенд надви Диана Шнайдер и отново е на осминафинал на US Open

  • 5 сеп 2026 | 01:06
  • 406
  • 3
Алкарас премина през третия кръг на US Open без загубен сет

Алкарас премина през третия кръг на US Open без загубен сет

  • 4 сеп 2026 | 23:56
  • 451
  • 0
Категорична победа прати Медведев на осминафиналите в Ню Йорк

Категорична победа прати Медведев на осминафиналите в Ню Йорк

  • 4 сеп 2026 | 22:47
  • 568
  • 0
Антъни Генов е финалист на двойки на турнира в Пловдив

Антъни Генов е финалист на двойки на турнира в Пловдив

  • 4 сеп 2026 | 21:42
  • 444
  • 0
Пегула си стъпи на краката след кошмарен първи сет

Пегула си стъпи на краката след кошмарен първи сет

  • 4 сеп 2026 | 21:33
  • 479
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

18-годишен с фурор за Ботев! "Канарчетата" бяха близо да изпуснат победата в Кърджали

18-годишен с фурор за Ботев! "Канарчетата" бяха близо да изпуснат победата в Кърджали

  • 4 сеп 2026 | 23:07
  • 28412
  • 92
Ботев (Враца) шокира Септември след луд мач с два обрата, "златна резерва" е големият герой

Ботев (Враца) шокира Септември след луд мач с два обрата, "златна резерва" е големият герой

  • 4 сеп 2026 | 20:51
  • 29835
  • 61
Реал допусна първа загуба след отменен гол, греди и пропусната дузпа

Реал допусна първа загуба след отменен гол, греди и пропусната дузпа

  • 5 сеп 2026 | 00:07
  • 18584
  • 171
Ливърпул смачка Ипсуич в дебюта на Баркола, а Исак донесе първата победа при Ираола

Ливърпул смачка Ипсуич в дебюта на Баркола, а Исак донесе първата победа при Ираола

  • 4 сеп 2026 | 22:54
  • 16588
  • 22
Монако развали празника на "Парк де Пренс", ПСЖ продължава да страда

Монако развали празника на "Парк де Пренс", ПСЖ продължава да страда

  • 4 сеп 2026 | 23:59
  • 11780
  • 21