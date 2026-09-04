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Пегула си стъпи на краката след кошмарен първи сет

  • 4 сеп 2026 | 21:33
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Пегула си стъпи на краката след кошмарен първи сет

Джесика Пегула демонстрира характер и класа, за да си осигури място в четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ. Третата поставена в схемата американка осъществи обрат срещу Лейла Фернандес, побеждавайки я с 1:6, 6:4, 6:3 в двубой от третия кръг, продължил точно 2 часа и 10 минути.

Финалистката в Ню Йорк от 2021 година Фернандес започна двубоя изключително агресивно. Канадката диктуваше темпото с мощни удари от основната линия и бързо поведе в резултата, спечелвайки първата част с убедителното 6:1 за малко под половин час игра.

Във втория сет Пегула постепенно стабилизира играта си и започна да намира своя ритъм. Ключовият момент в частта дойде в шестия гейм, когато американката осъществи важен пробив за 4:2. Въпреки че Фернандес се опита да се върне в гейма и се бори до последно, Пегула удържа преднината си и затвори сета с 6:4.

В решителния трети сет Пегула спаси опасности за пробив в самото начало, след което притисна съперничката си. Американката нанесе своя удар при подаването на канадката и реализира пробив за 3:1.

До края на срещата поставената под номер 3 Пегула сервираше стабилно, контролираше разиграванията и реализира мачбола си с воле на мрежата за крайното 6:3.

Въпреки отпадането на единично, участието на Лейла Фернандес в Ню Йорк продължава. Канадската тенисистка остава в надпреварата на двойки, където си партнира с индонезийката Джанис Тйен.

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Снимки: Gettyimages

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