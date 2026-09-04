Олимпийската шампионка продължава в третия кръг на US Open

Олимпийската шампионка Чжън Цинуън направи важна стъпка към завръщането си сред най-добрите в света, след като се класира за третия кръг на Откритото първенство на САЩ. Китайската тенисистка премина през труден трисетов двубой и надделя над Юлия Путинцева с 6:4, 2:6, 6:1.

Срещата започна равностойно, като Чжън взе първата част с 6:4. Във втория сет Путинцева пое контрола върху разиграванията и изравни резултата след 6:2. В решаващия трети сет обаче Чжън доминираше изцяло на корта, спечели първите три гейма и затвори мача категорично с 6:1.

Пътят на Чжън до този успех бе изключително сложен. След претърпяна операция на лакътя и последвало дълго възстановяване, бившата номер 4 в световната ранглиста отбеляза сериозен спад в класирането и бе принудена да премине през пресявките в Ню Йорк, за да влезе в основната схема като 121-ва в света.

„Преди операцията за мен победите идваха естествено. След това претърпях няколко тежки загуби от най-добрите и напълно загубих състезателната си динамика. Сега за първи път от месеци усещам, че открих отново огъня в себе си по време на мача“, сподели емоционалната китайка след срещата.

В следващия си двубой Чжън Цинуън ще се изправи срещу американката Мадисън Кийс. Балансът между двете до момента е равен – 1:1 победи.

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Снимки: Imago