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Категорична победа прати Медведев на осминафиналите в Ню Йорк

  • 4 сеп 2026 | 22:47
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Категорична победа прати Медведев на осминафиналите в Ню Йорк

Даниил Медведев направи поредна успешна крачка на Откритото първенство на САЩ, след като се наложи над французина Артур Риндеркнеш с 6:4, 6:4, 6:4 в мач от третия кръг на надпреварата. Бившият шампион в Ню Йорк контролираше двубоя и постигна чиста победа, за да си осигури място в следващата фаза.

След като в предишния кръг надви Себастиан Горзни, Медведев демонстрира висок стандарт на игра и срещу Риндеркнеш. Успехът с идентичен резултат във всеки от трите сета гарантира на поставения под номер 7 тенисист продължаване към 1/8-финалите.

Това е втора победа за Медведев срещу Риндеркнеш на US Open, след като двамата се изправиха един срещу друг на същия турнир и през 2022 година. С този успех руснакът продължава борбата си за втора титла от Големия шлем в Ню Йорк.

Следващият съперник на Медведев ще е победителят от двойката Валентин Вашро - Франсис Тиафо.

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Снимки: Imago

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