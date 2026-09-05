Алекс Микелсен си осигури сблъсък с Ечевери на осминафиналите

Впечатляващото представяне на 21-годишния испанец Дани Мерида на Откритото първенство на САЩ приключи в третия кръг. Младата надежда отпадна след оспорван двубой срещу Алекс Микелсен, завършил при резултат 7:6(5), 6:4, 6:3 в полза на американеца.

След като преди това сътвори една от големите изненади в турнира, елиминирайки поставения под номер 23 Андрей Рубльов, испанският тенисист влезе в мача с огромен устрем. Двубоят срещу Микелсен обаче се превърна в изключително тежко изпитание, в което Мерида бе изправен пред сериозни физически затруднения и проблеми с крампи.

Въпреки че даде всичко от себе си, здравословният дискомфорт си каза думата в решаващите моменти от третата част, позволявайки на Микелсен да поеме контрола и да затвори мача в своя полза.

Alex Michelsen moving into week 2!



He reaches Round 4 of the US Open for the first time in his career. pic.twitter.com/HVaGwJbrHH — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

С тази победа американецът продължава напред към осминафиналите в Ню Йорк, където го очаква аржентинецът Томас Мартин Ечевери.

Отпадането на Мерида означава също, че шампионът Карлос Алкарас остава единственият испански представител в мъжката схема на тазгодишното издание на US Open. Въпреки поражението, 21-годишният Мерида напуска Ню Йорк с високо вдигната глава след най-доброто си класиране на турнир от Големия шлем.

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Снимки: Gettyimages