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Серина и Винъс Уилямс отпаднаха в Ню Йорк след изпуснат аванс от 5:0 в шампионския тайбрек

  • 5 сеп 2026 | 06:10
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Серина и Винъс Уилямс отпаднаха в Ню Йорк след изпуснат аванс от 5:0 в шампионския тайбрек

Завръщането на Серина и Винъс Уилямс като двойка в турнирите от Големия шлем за първи път от 2022 година насам приключи по изключително драматичен начин още в първия кръг на Откритото първенство на САЩ. Американските легенди претърпяха болезнено поражение от тайванката Чан Хао-Чинг и австралийката Мая Джойнт с 3:6, 7:6(6), 6:7(7) след три часа оспорвана битка на корта в Ню Йорк.

След като загубиха първия сет с 3:6, сестрите Уилямс показаха характер и спечелиха втората част с тайбрек. В решителния трети сет Серина и Винъс изоставаха с 1:4, но успяха да се преборят за равенство и да вкарат мача в дълъг 10-точков шампионски тайбрек. Там те стартираха безапелационно и поведоха с комфортното 5:0, правейки крачка към втори кръг.

Точно когато изглеждаше, че бившите шампионки контролират събитията, Чан Хао-Чинг и Мая Джойнт осъществиха впечатляващ обрат. Съперничките спечелиха осем от следващите девет точки, възползваха се от непредизвиканите грешки и двойните грешки на американките и затвориха тайбрека с 10-7 точки.

Загубата слага край на тазгодишното участие на 44-годишната Серина и 46-годишната Винъс на US Open. Това бе едва вторият път в тяхната кариера, в който те играят решаващ тайбрек в трети сет на турнир от Големия шлем при двойките. Въпреки че остават с 14 титли на двойки от Шлема и перфектен рекорд от 14 победи в 14 финала, драматичният развой на мача в Ню Йорк беляза горчив край на съвместното им завръщане на "Артър Аш".

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Снимки: Gettyimages

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