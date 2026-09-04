Алкарас премина през третия кръг на US Open без загубен сет

Карлос Алкарас се класира за осминафиналите на Откритото първенство на САЩ след категоричен успех с 6:3, 6:4, 6:1 срещу китаеца Ибин Ву в третия кръг на турнира. Испанецът, който защитава титлата си в Ню Йорк, превърна началните си колебания в безапелационна победа и показа, че намира най-добрата си форма на кортовете на Флашинг Медоус.

Успехът има още по-голяма стойност за Алкарас, предвид факта, че това е първото му участие в турнир от четири месеца насам поради контузия на китката. Световният номер 2 пропусна ключови надпревари през сезона, включително "Ролан Гарос" и "Уимбълдън", но завръщането му на US Open до момента протича повече от успешно.

Срещу Ибин Ву Алкарас демонстрира стабилна игра от основната линия, контролирайки разиграванията и постепенно налагайки физическо и тактическо превъзходство. След като спечели първите два сета с по един пробив, в третата част той бе абсолютно безапелационен и не остави никакви шансове на своя съперник.

Това беше 17-а поредна победа за Карлитос в турнирите от Големия шлем.

Playing into form 🔥



With an ace, Carlos Alcaraz defeats Wu 6-3, 6-4, 6-1 to reach the second week in New York! pic.twitter.com/sZqYuGiOfP — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

На осминафиналите испанецът ще се изправи пред нов сериозен тест в лицето на Томи Пол. Двамата имат богата история на съперничеството си, като балансът в преките им мачове е 6-2 в полза на испанеца.

За последно Алкарас надделя над Пол на Откритото първенство на Австралия в три оспорвани сета - 7:6(6), 6:4, 7:5. Предстоящият дуел на US Open обещава нов вълнуващ сблъсък, в който испанският шампион ще търси място сред най-добрите осем в Ню Йорк.

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Снимки: Imago