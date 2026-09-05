Тейлър Таунсенд надви Диана Шнайдер и отново е на осминафинал на US Open

Американката Тейлър Таунсенд постигна нов голям успех на Откритото първенство на САЩ, след като се класира за осминафиналите на турнира от Големия шлем в Ню Йорк. В оспорван двубой от третия кръг Таунсенд надделя над №15 в схемата Диана Шнайдер с 6:2, 6:7(3), 6:3 след два часа и 27 минути игра.

След като спечели убедително първата част с 6:2, Таунсенд отстъпи във втория сет след тайбрек (3-7). Въпреки това американката не позволи психологическо сриване, пренастрои играта си и взе решителния трети сет с 6:3, за да подпечата победата. След последната точка Таунсенд не скри емоциите си на корта и отпразнува бурно успеха.

TT just did that! 🔥



Townsend reaches Round 4 of the US Open for the third time in her career. pic.twitter.com/zBklBo1Crh — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

Това класиране за четвъртия кръг е втори пореден осминафинал за Тейлър Таунсенд в Ню Йорк след успеха ѝ през миналата година. Любопитна статистика показва, че това е общо третият път в кариерата ѝ, в който достига до тази фаза на турнир от Големия шлем на сингъл, като и трите случая са именно на кортовете на US Open.

В следващия кръг Таунсенд очаква изключително тежко предизвикателство. Тя ще се изправи срещу световната №1 и двукратна защитаваща титлата си шампионка Арина Сабаленка, която е в серия от 16 поредни победи в Ню Йорк. Това ще бъде първи официален мач между двете тенисистки в професионалния тур.

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Снимки: Imago