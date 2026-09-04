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Марихуана прекъсна мача на Сабаленка, но не й попречи да спечели

  • 4 сеп 2026 | 20:36
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Марихуана прекъсна мача на Сабаленка, но не й попречи да спечели

Лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка прекъсна за кратко мача си от третия кръг на US Open с оплакване от мирис на марихуана. В третия гейм тя спря и се оплака на съдията с думите: “Някой пуши трева. Бихте ли (им казали да се справят с това), защото (миризмата) е толкова силна”. Организаторите веднага се опитаха да намерят източника. Миризмата на канабис е често срещано явление на кортовете, тъй като понякога идва от околния парк, в който е законно разрешено да се пуши.

Тази ситуация не попречи на Сабаленка да се класира за осминафиналите в Ню Йорк. Тя победи Камила Рахимова с 6:3, 6:4. Тенисистката от Беларус направи 29 печеливши удара, 10 аса и не допусна да се стигне до нито една точка за пробив.

Сабаленка започна силно и постигна ранен пробив. Тя вкара всички първи сервиси до седмия гейм и затвори първия сет след 35 минути. Втората част обаче тя среща сериозна съпротива от Рахимова, която играе за Узбекистан. След няколко оспорвани гейма Арина проби за 5:4 и малко по-късно сложи край на мача.

За осминафиналите се класираха още Марта Костюк и Сорана Кърстя. Украинката, която този сезон игра полуфинали на “Ролан Гарос” и “Уимбълдън”, победи рускинята Екатерина Александрова с 6:3, 6:2. Румънката пък се справи с Жасмин Паолини, печелейки с 6:3, 6:3.

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Снимки: Imago

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