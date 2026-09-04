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Сорана Кърстя не бърза да се сбогува с US Open

  • 4 сеп 2026 | 21:25
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Сорана Кърстя не бърза да се сбогува с US Open

Сорана Кърстя продължава да изживява истински ренесанс в последните си стъпки на професионалния корт. 36-годишната румънка се класира за третия кръг на Откритото първенство на САЩ след категорична победа над италианката Джазмин Паолини с 6:3, 6:3. Успехът дойде за малко над час и половина игра и потвърди страхотната форма, в която се намира Кърстя.

Победата над Паолини е поредният епизод от един от най-силните сезони в 20-годишната кариера на Кърстя, който контрастира по удивителен начин с обявеното от нея намерение да се оттегли от тениса в края на 2026 година. В Ню Йорк тя отново демонстрира агресивен и прецизен тенис, с който изравни баланса си срещу италианката в преките им двубои.

През 2026 г. Кърстя достигна до рекордното в кариерата си 17-о място в световната ранглиста, превръщайки се в най-възрастната тенисистка с дебют в топ 20. През сезона тя спечели титлата на домашния си турнир "Трансилвания Оупън" и записа една от най-значимите си победи – срещу световната номер 1 Арина Сабаленка на турнира от сериите "Мастърс" в Рим с 2:6, 6:3, 7:5.

Освен това, румънката достигна до четвъртфиналите на "Ролан Гарос" за втори път в своята кариера след 2009 г., показвайки ниво, което малцина очакваха от състезателка, обявила последната си година в професионалния спорт.

Въпреки изключителните си резултати, Кърстя остава вярна на първоначалния си план да прекрати кариерата си в края на годината, макар да признава, че винаги има малка врата за промяна.

„Нагласата ми е доста ясна – искам да се пенсионирам в края на годината. Ще видим как ще премине остатъкът от сезона. Малка врата винаги остава отворена, защото никога не знаеш как се подрежда животът. Искам семейство, искам да правя и други неща. Чувствам, че мога много повече от това да играя само тенис. Искам да се оттегля, докато все още играя добре и съм на върха на възможностите си, а не защото ранглистата ми е паднала“, споделя Кърстя.

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Снимки: Imago

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