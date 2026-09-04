Ливърпул се похвали с млад френски талант

Ливърпул обяви официално, че си е осигурил услугите на талантливия френски нападател Джилиан Н'Гесан, подписвайки предварителен договор с играча на Сент Етиен.

Мърсисайдци ще заплатят около 4,3 милиона паунда за младия 18-годишен футболист, чийто постоянен трансфер ще стане факт през януари 2027 г. Младежкият национал на Франция иначе ще доиграе настоящия сезон под наем в отбора от Лига 1 Брест.

We have agreed a deal to sign Djylian N'Guessan from Saint-Etienne, with the French forward set to officially join the club on a permanent transfer in January 🔴



The 18-year-old will now spend the rest of the 2026-27 season on loan at Ligue 1 side Stade Brestois ℹ️ pic.twitter.com/MoXVl2oCxb — Liverpool FC (@LFC) September 4, 2026

Н'Гесан е продукт на академията на Сент Етиен, като дебютира за първия отбор през януари 2025 г. и оттогава записа 13 мача и 1 гол. Той е бил забелязан от Ливърпул по време на Европейското първенство до 17 години в Албания миналото лято, където отбелязва 4 гола и е избран в идеалния отбор на турнира. След това играе и за младежкия национален тим на Франция до 20 години.

Привличането му представлява пореден успех за Ливърпул под ръководството на ръководителя на отдела за глобални таланти Мат Нюбъри. Сред талантите, които мърсисайдци си осигуриха, са още имена като Жереми Жаке, Виктор Муньос, Джовани Леони и Лука Бругманс.

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Снимки: Gettyimages