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Ливърпул се похвали с млад френски талант

  • 4 сеп 2026 | 13:25
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Ливърпул обяви официално, че си е осигурил услугите на талантливия френски нападател Джилиан Н'Гесан, подписвайки предварителен договор с играча на Сент Етиен.

Мърсисайдци ще заплатят около 4,3 милиона паунда за младия 18-годишен футболист, чийто постоянен трансфер ще стане факт през януари 2027 г. Младежкият национал на Франция иначе ще доиграе настоящия сезон под наем в отбора от Лига 1 Брест.

Н'Гесан е продукт на академията на Сент Етиен, като дебютира за първия отбор през януари 2025 г. и оттогава записа 13 мача и 1 гол. Той е бил забелязан от Ливърпул по време на Европейското първенство до 17 години в Албания миналото лято, където отбелязва 4 гола и е избран в идеалния отбор на турнира. След това играе и за младежкия национален тим на Франция до 20 години.

Привличането му представлява пореден успех за Ливърпул под ръководството на ръководителя на отдела за глобални таланти Мат Нюбъри. Сред талантите, които мърсисайдци си осигуриха, са още имена като Жереми Жаке, Виктор Муньос, Джовани Леони и Лука Бругманс.

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Снимки: Gettyimages

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