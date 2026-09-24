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Никола Цолов с полпозишън за спринта в Баку

  • 24 сеп 2026 | 13:42
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Никола Цолов с полпозишън за спринта в Баку

Никола Цолов ще стартира утрешния спринт по улиците на Баку от полпозишъна, след като се класира десети в първата от двете квалификационни сесии.

Българския лъв регистрира своя най-добър резултат в първата си летяща обиколка в рамките на 20-минутната сесия край бреговете на Каспийско море. В нея той постигна 1:55.957, което впоследствие не успя да подобри в следващите си два атакуващи тура.

Това остави Цолов едва десети, като той изостана с 0.574 секунди от Алекс Дън, който спечели първата квалификация с 1:55.383. Втори зад него остана съотборникът му в Родин Мартинус Стеншорн, който изостана с 0.033. Съотборникът на Цолов в Кампос Ноел Леон се нареди трети пред Куш Майни, Рафаел Камара, Мари Боя, Себастиан Монтоя, Дино Беганович, Лорън ван Хьопен и Българския лъв, които допълниха топ 10.

Така Цолов ще започне утрешния спринт от полпозишъна след обръщането на топ 10, след което ще потегли десети в първото от двете основни състезания по улиците на Баку, което също ще се проведе в утрешния ден. Втората квалификация, която ще определи реда на стартиране за съботното второ основно състезание, започва в 13:45 часа.

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Снимки: Imago

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