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Карагър за селекцията на Ливърпул: Разочарован съм

  • 2 сеп 2026 | 11:29
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Бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър не е напълно удовлетворен от селекцията на бившия си тим. Мърсисайдци похарчиха 264 милиона евро само това лято и общо над 600 милиона в последните две години, но бяха напуснати от едно от емблематичните си лица в последните сезони Мохамед Салах. Именно това е виждано от Карагър като основен проблем, тъй като “червените” не са привлекли нито един нов футболист в конкретно тази зона или с ляв крак. Най-голямата сделка на Ливърпул през това лято бе обявена в последните дни преди затварянето на трансферния прозорец, когато бяха платени 125 милиона евро за Брадли Баркола от Пари Сен Жермен.

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“Основното бе тимът да се подобри по широчина и те доведоха две две крила. Истинската звезда е Баркола, но вие говорите за Салах, а а той играе на противоположения фланг. Ливърпул няма истински играч отдясно, който да играе с ляв крак. Както беше с Мо Салах. Разочарован съм и не съм съвсем сигурен какво ще правим на дясното крило в момента. Тимът не изглежда балансиран. На Ливърпул не разполага с достатъчно защитници и вероятно един полузащитник”, коментира селекцията Карагър.

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Снимки: Gettyimages

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