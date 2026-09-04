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Ливърпул ще прави трети опит за първа победа

  • 4 сеп 2026 | 08:00
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Ливърпул ще прави трети опит за първа победа

В сблъсък от 3-тия кръг на Премиър лийг Ипсуич приема Ливърпул на своя стадион "Портман Роуд" днес от 22:00 часа. Двата отбора влизат в двубоя в различно настроение, макар да са съседи в долната половина на таблицата.

Ипсуич стартира сезона с победа с 2:1 над Съндърланд у дома, но в миналия кръг отстъпи с 2:5 като гост на Манчестър Юнайтед. Отборът на Гари О'Нийл постигна и успех с 3:1 срещу Лестър за "Карабао Къп".

Ливърпул, под ръководството на новия си мениджър Андони Ираола, все още търси първия си триумф във Висшата лига. Тимът завърши 2:2 в гостуването си на Нюкасъл в първия кръг, а след това отново регистрира съия резултат у дома срещу Нотингам Форест. Мърсисайдци показаха характер, успявайки да стигнат до точка и в двете срещи след пасив.

Историята от последните сблъсъци между двата тима е изцяло в полза на Ливърпул. В предишния им мач в Премиър лийг през януари 2025 г. мърсисайдци спечелиха с 4:1 у дома, а през август 2024 г. надделяха с 2:0 на "Портман Роуд".

Мениджърът на Ипсуич Гари О'Нийл вероятно ще заложи на 4-2-3-1 с Кел Схерпен на вратата. В защита ще започнат Лейф Дейвис, Иса Диоп, Джейкъб Грийвс и Дара О'Шей. В халфовата линия ще са Саша Лукич и Марселиньо Нунес, а пред тях ще действат Хулио Енсисо, Емерсон, Абдул Фатаву и Дайзен Маеда. Поради контузии срещата пропускат Азор Матусива, Джейдън Филоджийни-Бидейс и Джак Тейлър.

Гостите от Ливърпул също ще действат с един чист нападател в лицето на Александър Исак. На вратата ще е Алисон Бекер, а в отбрана Ираола ще гласува доверие на Джереми Фримпонг, Вирджил ван Дайк, Жереми Жаке и Милош Керкез. В средата на терена ще стартират Флориан Виртц, Доминик Собослай и Алексис Мак Алистър, а на Исак в предни позиции ще помагат Коди Гакпо и Виктор Муньос. Кадровите проблеми за Ираола не са малко – Джо Гомес, Конър Брадли, Федерико Киеза, Джовани Леони и Юго Екитике са извън строя поради контузии.

Ираола: Доволен съм, че Гакпо остана
Ираола: Доволен съм, че Гакпо остана

„От началото на сезона сме в губеща позиция в 90% от времето, защото допуснахме ранни голове. Така че концентрацията е да започваме по-добре мачове, а не да чакаме да ни вкарат гол, за да бъдем по-агресивни. Трябва да стартираме по-силно, защото всичко е по-лесно, когато контролираш резултата”, сподели преди двубоя Андони Ираола.

Наставникът на Ливърпул добави, че е много доволен от оставането на Коди Гакпо в тима, въпреки че имаше реална възможност нидерландецът дапремине в Манчестър Сити.

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Снимки: Imago

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