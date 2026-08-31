Кристъл Палас е поискал 75 милиона паунда за Сар, Ливърпул изглежда ще задържи Гакпо

Кристъл Палас е обявил цена от 75 милиона паунда за крилото Исмаила Сар, който се очерта като една от целите на Ливърпул за десния фланг на атаката. Мърсисайдци вече предложиха 50 милиона паунда за 28-годишния сенегалец, който прави всичко възможно да премине на "Анфийлд". Лондончани обаче не искат да губят един от важните си играчи в последните часове на прозореца. По подобен начин те блокираха трансфера на Марк Геи през януари, въпреки че първоначално бяха приели офертата на Ливърпул за английския национал.

🚨🔵🔴🇸🇳 #PL |



💰 Crystal Palace réclame 75M£ à Liverpool pour Ismaïla Sarr.



❗️Le club londonien, mécontent de devoir vendre son joueur au dernier jour du mercato, fait traîner les négociations et tente de faire monter les enchères.



🔥 De son côté, Sarr met la pression sur… pic.twitter.com/gpJjD0urG8 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 31, 2026

Самият Сар отказва да играе повече за Палас и иска да форсира трансфера си в Ливърпул, твърди Санти Ауна.

Фабрицио Романо добавя, че от ръководството на Ливърпул вече са информирали представилите на Коди Гакпо, че няма да позволят трансфера му в Манчестър Сити, ако не бъде взет още един флангови нападател. "Гражданите" предложиха 85 милиона паунда за нидерландеца и се надяваха, че след като Ливърпул финализира трансфера на Брадли Баркола, което стана факт днес, ще пуснат Гакпо.

Ако мърсисайдци останат с всичките си налични играчи, без да добавят нов футболист до края на утрешния ден, Андони Ираола ще трябва да реши как да ротира крилата, с които разполага, при положение че повечето от тях номинативно предпочитат левия фланг на атаката. Това важи за Бакола, Гакпо, Муньос и Нгумоа.

🚨❗️ Liverpool informed Cody Gakpo’s camp they would be ready to keep him at the club if there’s no replacement.



All depends on Ismaila Sarr situation.



Gakpo had agreed terms with City on Saturday but would also be happy to stay at Liverpool if club decide to close doors. pic.twitter.com/eqjEvcPxBU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

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