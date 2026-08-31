Кристъл Палас е поискал 75 милиона паунда за Сар, Ливърпул изглежда ще задържи Гакпо

Кристъл Палас е обявил цена от 75 милиона паунда за крилото Исмаила Сар, който се очерта като една от целите на Ливърпул за десния фланг на атаката. Мърсисайдци вече предложиха 50 милиона паунда за 28-годишния сенегалец, който прави всичко възможно да премине на "Анфийлд". Лондончани обаче не искат да губят един от важните си играчи в последните часове на прозореца. По подобен начин те блокираха трансфера на Марк Геи през януари, въпреки че първоначално бяха приели офертата на Ливърпул за английския национал.
Самият Сар отказва да играе повече за Палас и иска да форсира трансфера си в Ливърпул, твърди Санти Ауна.
Фабрицио Романо добавя, че от ръководството на Ливърпул вече са информирали представилите на Коди Гакпо, че няма да позволят трансфера му в Манчестър Сити, ако не бъде взет още един флангови нападател. "Гражданите" предложиха 85 милиона паунда за нидерландеца и се надяваха, че след като Ливърпул финализира трансфера на Брадли Баркола, което стана факт днес, ще пуснат Гакпо.
Ако мърсисайдци останат с всичките си налични играчи, без да добавят нов футболист до края на утрешния ден, Андони Ираола ще трябва да реши как да ротира крилата, с които разполага, при положение че повечето от тях номинативно предпочитат левия фланг на атаката. Това важи за Бакола, Гакпо, Муньос и Нгумоа.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google