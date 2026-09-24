Зидан избра подгласниците на Мбапе за капитанската лента

Новият селекционер на Франция Зинедин Зидан е избрал трима играчи, които могат да носят лентата, в случай че титулярният капитан Килиан Мбапе е възпрепятстван да вземе участие. Още на пресконференцията, на която обяви първите си избраници, Зизу потвърди, че неговият капитан ще бъде голмайсторът на Реал Мадрид. Тогава обаче той не разкри кои ще са неговите подгласници.

Според “Екип” те вече са избрани. Това са играчите с най-много мачове от настоящия състав - Усман Дембеле (67 срещи до момента), Адриен Рабио (66) и Жул Кунде (56). Този избор важи само за предстоящите мачове. Зидан ще използва същия принцип и по-нататък, когато тримата вицекапитани ще бъдат най-опитните играчи в конкретния състав, който селекционерът е избрал.

Отборът на Франция днес трябва да пътува за Истанбул, а утре "петлите" ще излязат срещу Турция в Коджаели в първия мач на Зидан като национален селекционер.

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Снимки: Gettyimages