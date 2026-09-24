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Мауро Икарди със забрана да шофира до края на века

  • 24 сеп 2026 | 12:26
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Мауро Икарди със забрана да шофира до края на века

Министерството на транспорта на Аржентина обяви, че налага временна забрана за шофиране на нападателя Мауро Икарди чак до 2099 година. Това е заради управляване на МПС с изтекла давност, както и заради това, че докато той е зад волана, неговата приятелка Еухения „ла Чина“ Суарес се показва с голяма част от тялото си през прозореца.

В момента аржентинският футболист е свободен агент, а за последно беше в Галатасарай.

Подчертава се, че забраната за шофиране на Мауро Икарди е временна и той ще трябва да премине през процедура за подновяване на свидетелството си.

Бившият национал на Аржентина отговори на публикацията на транспортно министерство чрез своя профил в социалните мрежи.

“Здравейте, добър ден. Искам да знам как са успели да анулират италианската ми шофьорска книжка, която е валидна до 2029 година. Струва ми се доста странно, че дори Министерството на транспорта се занимава с мен, за да получи малко медийно внимание. Погрижете се да подобрите пътищата, за да можем да пътуваме по-спокойно в страната си; вършете си работата, вместо да седите и да пускате туитове, без да правите нищо. Спрете да лъжете хората и се захващайте за работа. Аржентинската шофьорска книжка трябва да бъде предадена, когато се заменя с европейска. За какво анулиране говорите? Всичко се прави, за да се създаде малко шум и да се генерират клюки.“

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