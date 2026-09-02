Ливърпул успя отново да преотстъпи Харви Елиът

Валенсия си осигури услугите на Харви Елиът от Ливърпул. 23-годишният английски футболист пристига под наем до края на сезон 2026/27. Сделката не включва опция за закупуване и беше финализирана след постигнато споразумение между двата клуба в последните часове.

Елиът кацна във Валенсия още в понеделник вечерта и ще се присъедини към тренировките на отбора днес под ръководството на Карлос Корберан, който беше настоял за подсилване на атаката преди затварянето на трансферния прозорец. След като премина медицинските прегледи, самият футболист заяви, че е готов да играе още срещу Барселона в неделя от 17:15 часа на „Местайя“, ако треньорът прецени: „Разбира се. Дойдох тук, за да играя, и мисля, че мачът срещу Барселона ще бъде добра възможност, но всичко зависи от треньора“.

Атакуващият полузащитник, който играе предимно с левия крак, може да действа както в центъра, така и по дясното крило. Юноша на Фулъм, Елиът преминава в Ливърпул през 2019 г. и натрупва над сто мача за тима от „Анфийлд“ както във Висшата лига, така и в европейските турнири. „Физически съм добре“, коментира футболистът. „Проведох предсезонна подготовка и изиграх четири или пет мача, така че съм готов и се надявам да мога да играя през уикенда“.

Пристигането на Елиът, който през миналия сезон игра под наем в Астън Вила, идва в момент на сериозна нужда за валенсианския тим. Бившият тим на Любослав Пенев започна трудно сезона с две загуби и едно равенство, показвайки слаба ефективност пред гола. Именно в атака тимът изпитва най-големи проблеми в началото на шампионата, особено след контузията на Умар Садик, автор на единствения гол за отбора в първите три кръга.

📺 Elliott: "I want to create my own history at Valencia CF"



The new arrival gives his first words as a Valencia CF player. pic.twitter.com/dn2ZxgJVYd — Valencia CF (@valenciacf_en) September 1, 2026

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