Дембеле разкри какво е променил, за да спечели "Златната топка"

Носителят на „Златната топка“ за 2025 г. Усман Дембеле разкрива какво е променил, за да спечели индивидуалната награда, за която е кандидат и през тази година.

Конкуренцията обаче е голяма и френският национал дори не би присъдил наградата на себе си, а би избрал своя съотборник Хвича Кварацхелия. Двамата футболисти дадоха съвместно интервю за “Би Би Си” в четвъртък като част от кампанията, която набра скорост през последните седмици. За разлика от съотборника си Килиан Мбапе, Дембеле не е обсебен от спечелването на отличието тази година. Той обаче разкри рецептата, която според него му е позволила да спечели мечтания приз през миналия сезон, като е променил някои неща в своя подход.

„Манталитетът“, посочва той като основна промяна. „С напредването на възрастта, на 28 години, ставаш много по-зрял. Напредваш във футбола. Вече не съм същият играч, какъвто бях на 20 години в Дортмунд. Много неща се променят. Искаш да вкарваш голове, да правиш асистенции, но с годините започнах да търся най-вече ефективност във всичко, което правя на терена. А най-важното си остава да помагам на отбора.“

Световният шампион от 2018 г. обяснява, че кариерата му също го е накарала да узрее, особено престоят му в Барса. „Когато си на 20, искаш да направиш два-три финта, да чуеш как публиката крещи, това е нормално“, усмихва се той. „С годините започнах да търся най-вече ефективност. В Барселона играх с най-добрите в света, бях с Лионел Меси, видях как играе и всичко, което правеше, беше с цел ефективност. Научих много от това.“

Той уверява, че не е променил стила си, след като е придобил новия си статут. „Когато спечелиш такъв трофей, много неща се променят, но аз се опитвам да си остана същият“, обяснява Дембеле. „Очакванията към теб са по-големи, има малко напрежение, погледите вече не са същите. Но щом изляза на терена, не променям начина си на игра.“

Въпреки че не се самоизтъква като кандидат, Дембеле би приел с огромна гордост нов триумф. „Когато си спечелил веднъж, не искаш да ти казват, че е било късмет“, усмихва се той. „Искаш да продължиш да бъдеш на върха. Това е просто гордост, това са изключителни моменти, но ще видим какво ще се случи.“

Мбапе потуши напрежението с Дембеле около "Златната топка"

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