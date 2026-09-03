Ираола: Доволен съм, че Гакпо остана

Наставникът на Ливърпул Андони Ираола коментира затварянето на трансферния прозорец. Към неговия край мърсисайдци привлякоха Брадли Баркола. Коди Гакпо пък бе близо до трансфер в Манчестър Сити, но в крайна сметка остана на “Анфийлд”.

Ираола разкри, че Баркола вече тренира с новите си съотборници и почти сигурно ще бъда в групата за утрешното гостуване на Ипсиуч. “Много сме щастливи с Брадли. Той беше нашият приоритет. Идва с правилната настройка. Харесва ми, че той много искаше да дойде в Ливърпул. Това е много добър знак за играч от неговия калибър и това, което е спечелил. Идва с желанието да ни помогне”, допълни испанецът.

“He wanted Liverpool a lot”



Andoni Iraola says Liverpool are excited to have Bradley Barcola at the club 💪 pic.twitter.com/u3GHEl42ka — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 3, 2026

Относно Гакпо той заяви: “Коди е умен играч. Отношенията ми с него са откровени от началото. Той се представя много добре по време на подготовката и на мачовете. Беше наясно със ситуацията на трансферния пазар, постоянно говорихме. Той е добре физически и психически. Доволен съм, че задържахме Коди, защото той е ценен футболист”.

Ираола обясни, че е доволен от крилата, с които разполага: “Свикнал съм да изисквам от всички крила да играят от двете страни. Вероятно са играли повече отляво, но мисля, че могат и отдясно. Рио (Нгумоа) има желанието да се развива и да играе отдясно. Дори Брадли. Мисля, че е отворен да играе по двата фланга. Зависи от съперника, но съм доволен от крилата, които имаме.”

Andoni Iraola on Cody Gakpo



🗣️“Cody's a very smart player. I think also my relationship with him has been very honest since the beginning. He has performed with us, I would say, very well in all the pre-season games, in all of the games. He scored the first day, assisted the… pic.twitter.com/U3cLCFZpKB — Inside Reality Football (@RealityLfc) September 3, 2026

“От началото на сезона сме в губеща позиция в 90% от времето, защото допуснахме ранни голове. Така че концентрацията е да започваме по-добре мачове, а не да чакаме да ни вкарат гол, да бъдем по-агресивни. Трябва да стартираме по-силно, защото всичко е по-лесно, когато контролираш резултата”, допълни той.

“Много съм щастлив от новите попълнения. Дали исках повече? Клубът реши, че тези играчи ще ни подобрят като отбор. Имаше други опции, които решихме да не взимаме по различни причини. Понякога спортни, понякога икономически”, каза още Ираола.

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