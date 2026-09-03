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Ираола: Доволен съм, че Гакпо остана

  • 3 сеп 2026 | 16:48
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Ираола: Доволен съм, че Гакпо остана

Наставникът на Ливърпул Андони Ираола коментира затварянето на трансферния прозорец. Към неговия край мърсисайдци привлякоха Брадли Баркола. Коди Гакпо пък бе близо до трансфер в Манчестър Сити, но в крайна сметка остана на “Анфийлд”.

Ираола разкри, че Баркола вече тренира с новите си съотборници и почти сигурно ще бъда в групата за утрешното гостуване на Ипсиуч. “Много сме щастливи с Брадли. Той беше нашият приоритет. Идва с правилната настройка. Харесва ми, че той много искаше да дойде в Ливърпул. Това е много добър знак за играч от неговия калибър и това, което е спечелил. Идва с желанието да ни помогне”, допълни испанецът.

Относно Гакпо той заяви: “Коди е умен играч. Отношенията ми с него са откровени от началото. Той се представя много добре по време на подготовката и на мачовете. Беше наясно със ситуацията на трансферния пазар, постоянно говорихме. Той е добре физически и психически. Доволен съм, че задържахме Коди, защото той е ценен футболист”.

Ираола обясни, че е доволен от крилата, с които разполага: “Свикнал съм да изисквам от всички крила да играят от двете страни. Вероятно са играли повече отляво, но мисля, че могат и отдясно. Рио (Нгумоа) има желанието да се развива и да играе отдясно. Дори Брадли. Мисля, че е отворен да играе по двата фланга. Зависи от съперника, но съм доволен от крилата, които имаме.”

“От началото на сезона сме в губеща позиция в 90% от времето, защото допуснахме ранни голове. Така че концентрацията е да започваме по-добре мачове, а не да чакаме да ни вкарат гол, да бъдем по-агресивни. Трябва да стартираме по-силно, защото всичко е по-лесно, когато контролираш резултата”, допълни той.

“Много съм щастлив от новите попълнения. Дали исках повече? Клубът реши, че тези играчи ще ни подобрят като отбор. Имаше други опции, които решихме да не взимаме по различни причини. Понякога спортни, понякога икономически”, каза още Ираола.

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