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Манчестър Юнайтед пусна чимове по 125 паунда

  • 24 сеп 2026 | 11:58
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Манчестър Юнайтед пусна чимове по 125 паунда

Английският футболен клуб Манчестър Юнайтед продава части от старото тревно покритие на "Олд Трафорд" на феновете си. Чимовете са с цени от 125 паунда и са налични за закупуване, след като отборът подмени настилката за първи път от 14 години насам. 

"Победи и загуби, успехи и провали, възходи и падения... Виждали сме всичко това. От днес нашите привърженици могат да станат собственици на части от терена. Не се притеснявайте, на стадиона няма дупки. Всичко това е възможно, след като старото тревно покритие бе изцяло подменено през юни, което се случва за първи път от 14 години", съобщават от клуба. 

"Този проект бе извършен от специалиста в областта Тони Синклер и неговия екип от експерти. Те бяха натоварени със задачата да подменят настилката и да я направят по-добра за футболистите. Като част от проекта, ние запазихме внимателно чимове от терена и ги поставихме в стъклени кубове, за да ги оставим за спомен на привържениците ни", добавят от Юнайтед. 

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