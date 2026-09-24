Манчестър Юнайтед пусна чимове по 125 паунда

Английският футболен клуб Манчестър Юнайтед продава части от старото тревно покритие на "Олд Трафорд" на феновете си. Чимовете са с цени от 125 паунда и са налични за закупуване, след като отборът подмени настилката за първи път от 14 години насам.

"Победи и загуби, успехи и провали, възходи и падения... Виждали сме всичко това. От днес нашите привърженици могат да станат собственици на части от терена. Не се притеснявайте, на стадиона няма дупки. Всичко това е възможно, след като старото тревно покритие бе изцяло подменено през юни, което се случва за първи път от 14 години", съобщават от клуба.

"Този проект бе извършен от специалиста в областта Тони Синклер и неговия екип от експерти. Те бяха натоварени със задачата да подменят настилката и да я направят по-добра за футболистите. Като част от проекта, ние запазихме внимателно чимове от терена и ги поставихме в стъклени кубове, за да ги оставим за спомен на привържениците ни", добавят от Юнайтед.

🚨 Manchester United are now selling a 7cm cube of Old Trafford turf for £125. 😭💰



The club describe the tiny patch of grass as 'perfect for fans who want a keepsake from one of the most famous pitches in the world and a priceless memento' — although they’ve somehow managed to… pic.twitter.com/GYuckqU4Ay — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 23, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google