В Ливърпул не са разбрали как да играят с Исак, смята Джо Харт

Александър Исак отбеляза първия си гол за сезона за Ливърпул при равенството 2:2 срещу Нотингам Форест, но бившият английски вратар Джо Харт смята, че съотборниците му от „Анфийлд“ все още нямат пълно доверие в нападателя, тъй като шведският национал изглеждаше до голяма степен изолиран в системата на мениджъра Андони Ираола.

“Ясно е, че в Ливърпул все още не са разбрали как да играят с Исак - коментира бившият страж пред “Би Би Си”. - В Нюкасъл всичко минаваше през него. Това се дължи на доверието, което изградиха с течение на времето. В Ливърпул това доверие просто го няма в момента. Той не е такава централна точка, което го кара да изглежда изгубен и изолиран“.

„Андони Ираола трябва да вземе някои важни решения. Няма смисъл да подписваш с такива играчи, ако не ги използваш правилно и не играеш според силните им страни. Няма съмнение в качествата на Исак“, добави Джо Харт, цитиран от БТА.

Исак беше привлечен през лятото на 2025 година.

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