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Най-после добра новина за Тотнъм

  • 24 сеп 2026 | 12:19
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Най-после добра новина за Тотнъм

Халфът на Тотнъм Деян Кулушевски най-сетне е близо до това да се завърне в игра след повече от 500 дни отсъствие. За последно шведът игра за “шпорите” на 11 май 2025 година, като тогавашният мениджър Анге Постекоглу първоначално обясни, че не става дума за сериозна контузия. Впоследствие обаче се оказа, че ситуацията е повече от сериозна и Кулушевски трябваше на два пъти да се оперира заради проблем с капачката на дясното коляно. Заради всичко това той не бе повикан от Греъм Потър и за Световното първенство през лятото.

Кулушевски обаче тренира със своите съотборници от около месец и планът е той да се завърне в игра след паузата за националните отбори. Той може да бъде в групата на Тотнъм още за гостуването на Манчестър Юнайтед на 10 октомври

Завръщането на Кулусвески в състава със сигурност би било от огромна полза за Роберто Де Дзерби, предвид способността му да действа както по десния фланг, така и на позиция №10. До момента той има 55 гола в 146 мача във всички турнири за Тотнъм, след като се присъедини от Ювентус през лятото на 2023 г. след първоначален престой под наем в Северен Лондон. Липсата на креативност е един от големите проблеми на отбора от началото на сезона, така че завръщането на шведа се очаква с голямо нетърпение от изтерзаните фенове на Тотнъм, които все още не са видели победа на своя отбор в Премиър лийг през този сезон, въпреки че през лятото бяха похарчени над 350 милиона паунда за нови играчи.

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