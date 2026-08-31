Ливърпул официално представи голяма си трансферна цел

Ливърпул официално обяви дългоочаквания трансфер на Брадли Баркола от Пари Сен Жермен. Сделката за френския национал е на стойност 106 милиона паунда, които с бонусите могат да достигнат 123 милиона. Френският национал подписа договор за пет години и за момента влиза в историята като втората най-скъпа покупка на мърсисайдци след Александър Исак, за когото преди година бяха платени на Нюкасъл 125 милиона паунда.

Той е третото ново попълнение на Ливърпул през това лято след Виктор Муньос и Роналд Араухо. Жереми Жаке също официално се присъедини преди началото на този сезон, въпреки че неговият трансфер беше уреден още през януари.

„Голяма гордост е да мога да играя за Ливърпул. Много съм щастлив. Отне много време, но днес съм наистина щастлив, че мога да играя за Ливърпул. Всичко, което искам, е да съм на терена и да мога да играя. Надявам се да постигна много големи неща. На първо място, да спечеля Висшата лига – това е една от най-големите ми мечти в живота. Целта е да направя това и да остана в този отбор в дългосрочен план, заради което подписах дългосрочен договор. Надявам се, че ще мога да постигна тези цели", заяви Баркола, който в първия си сезон на "Анфийлд" ще играе с №29.

Френското крило записа 152 мача за Пари Сен Жермен, откакто се бе привлечен от Лион, отбелязвайки 39 гола и давайки 37 асистенции. Неговият принос беше от решаващо значение за спечелването на 13 трофея, включително два от Шампионската лига и три титли в Лига 1. Той има и 28 мача и шест гола за националния отбор на Франция. Три от тези голове бяха реализирани на Световното първенство през това това лято.

Bradley Barcola is a Red.



Allez Les Rouges. pic.twitter.com/Z8eQY71dgQ — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2026

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