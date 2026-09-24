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  3. Чочев аут за 4-те мача на България, обясниха причината

Чочев аут за 4-те мача на България, обясниха причината

  • 24 сеп 2026 | 11:21
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Ивайло Чочев отпада от състава на България за предстоящите четири мача от турнира Лига на нациите – срещу Люксембург (26.09 и 06.10), Естония (29.09) и Исландия (03.10).

Двама дебютанти в националния отбор за Лигата на нациите
Двама дебютанти в националния отбор за Лигата на нациите

Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направения му обстоен медицински преглед бе преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на “трикольорите” и да вземе участие в двубоите.  

В същото време стана ясно, че футболистът на Локомотив Пловдив Севи Идриз отпада поради контузия от състава на младежкия национален отбор за евроквалификациите с Португалия (25.09), Чехия (30.09) и Шотландия (06.10). На негово място селекционерът на България U21 Тодор Янчев повика играча на Ботев Пловдив Велиян Видолов.

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Снимки: Startphoto

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