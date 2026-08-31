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  3. Ливърпул си гарантира нападател от Франция

Ливърпул си гарантира нападател от Франция

  • 31 авг 2026 | 13:51
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Ливърпул си гарантира нападател от Франция

18-годишен нападател от Франция е поредният, за когото Ливърпул преговаря преди затварянето на трансферния пазар утре вечер. Става дума за Джилиан Н'Гесан от Сент Етиен, съобщава журналистът Санти Ауна. Той има договор с клуба си само до края на този сезон. Според Фабрицио Романо младокът даже вече се е споразумял с клуба от "Анфийлд" и ще пристигне като свободен агент, но чак през лятото на 2027 г.

Н'Гесан може да играе и в центъра на атаката, и на крилата. За първия тим на Сент Етиен, който е във втора дивизия, той има 13 мача с един гол в тях. Талантът е с френски паспорт, като баща му е французин, а от майка му е от Кот д’Ивоар.

От Ливърпул се насочват към крило на Челси
От Ливърпул се насочват към крило на Челси

Макар до вчера Н'Гесан да беше на 17 години, той играе за младежкия национален тим на “петлите” до 20 години.

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