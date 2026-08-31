Ливърпул си гарантира нападател от Франция

18-годишен нападател от Франция е поредният, за когото Ливърпул преговаря преди затварянето на трансферния пазар утре вечер. Става дума за Джилиан Н'Гесан от Сент Етиен, съобщава журналистът Санти Ауна. Той има договор с клуба си само до края на този сезон. Според Фабрицио Романо младокът даже вече се е споразумял с клуба от "Анфийлд" и ще пристигне като свободен агент, но чак през лятото на 2027 г.

Н'Гесан може да играе и в центъра на атаката, и на крилата. За първия тим на Сент Етиен, който е във втора дивизия, той има 13 мача с един гол в тях. Талантът е с френски паспорт, като баща му е французин, а от майка му е от Кот д’Ивоар.

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Макар до вчера Н'Гесан да беше на 17 години, той играе за младежкия национален тим на “петлите” до 20 години.

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