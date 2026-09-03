Лиам Лоусън получи висока оценка преди Гран При на Италия

Водещият тв коментатор на Формула 1 Том Кларксън обяви Лиам Лоусън за „един от пилотите на сезона“ след забележителното завръщане на новозеландеца през 2026 г.

Тази година Лоусън напълно промени статута си във Формула 1, изкачвайки се до девето място в шампионата на пилотите с 49 точки, след като се възстанови напълно от изваждането му от Ред Бул в началото на 2025 г.

It's not every day you get to be in the presence of a seven-time Piston Cup champion 😮‍💨



Welcome to the paddock, Lightning McQueen! ⚡️#F1 #ItalianGP @Pixar pic.twitter.com/mGvcfr15Qs — Formula 1 (@F1) September 3, 2026

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24-годишният пилот е печелил точки в девет от дванадесетте състезания за голямата награда, в които е участвал този сезон, както и в два спринта. Неговият актив е най-високият сред пилотите извън водещите четири отбора в шампионата.

Прогресът му беше подчертан по време на Гран При на Нидерландия, където контузия в китката на Исак Хаджар даде на Лоусън неочакван втори шанс с Ред Бул.

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Повикан в основния отбор само дни преди уикенда в Зандвоорт, Лоусън се класира осми, на малко повече от десета от секундата зад Макс Верстапен, преди да завърши седми и да спечели първите си точки за Ред Бул.

Кларксън заяви пред австралийския сайт Speedcafe, че представянето на Лоусън през сезона го нарежда сред най-изявените пилоти във Формула 1.

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„Мисля, че той е един от пилотите на сезона. Смятам, че е абсолютно феноменален“, каза Кларксън.

„И мисля, че това колко добър е бил, се отрази в уикенда, който направи в Зандвоорт. Той получава обаждането три дни преди състезанието, или колкото там беше.“

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„Последният път, когато беше в болид на Ред Бул, той се класира последен в Шанхай. След това беше понижен от отбора, а после отива в Зандвоорт и аз просто смятам, че подходът му към целия уикенд беше абсолютно перфектен.“

Първоначално Лоусън беше повишен в Ред Бул заедно с Верстапен за началото на сезон 2025, но беше върнат в Рейсинг Булс след първите два кръга в Австралия и Китай.

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Кларксън беше особено впечатлен от премерения начин, по който Лоусън подходи към последната си възможност, вместо веднага да се опита да извлече максимума от непознатия за него болид RB22.

„Той не се опита да изуми света още в първата си обиколка на тренировката в петък сутринта. Той надграждаше постепенно“, каза той.

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Лоусън постепенно намаляваше разликата с Верстапен през уикенда, преди да достигне до третата фаза на квалификацията за първи път като пилот на Ред Бул в квалификация за основното състезание.

Той остана единственият представител на Ред Бул в състезанието след катастрофата на Верстапен в първата обиколка и запази седмото си място до финала, въпреки че получи късно наказание за нарушение при жълт флаг.

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Кларксън разкри, че шефът на отбора на Ред Бул, Лоран Мекис, също е бил поразен от това колко различен изглежда Лоусън в сравнение с пилота, който изпитваше трудности по време на краткия си престой в тима миналата година.

„Лоран Мекис ми каза след състезанието, че го е усетил като различен пилот“, сподели Кларксън.

„Той каза, че е изключително впечатлен от Лиам и работата, която е свършил. И сега вече има първите си точки за Ред Бул. Това създаде главоболие за Ред Бул, нали? По отношение на това какво ще правят догодина.“

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Дългосрочното бъдеще на Лоусън остава несигурно въпреки силния му сезон, като Ред Бул разполага и с Арвид Линдблад на стартовата решетка във Формула 1, а лидерът в класирането във Формула 2, Никола Цолов, напредва в тяхната младежка програма.

Кларксън заяви, че въпреки това вярва, че Лоусън е направил достатъчно, за да си заслужи още един сезон във Формула 1, независимо къде Ред Бул в крайна сметка ще го постави.

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„Лиам Лоусън сто процента заслужава да бъде във Формула 1 през 2027 - каза той. - Но в момента ми е трудно да определя къде точно ще бъде това.“

Лоусън ще получи още един шанс да докаже качествата си този уикенд, като от Ред Бул потвърдиха, че той отново ще бъде партньор на Верстапен на "Монца", докато Хаджар продължава възстановяването си.

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И докато Кларксън класира Лоусън сред най-добрите пилоти във Формула 1 за 2026 г., ветеранът коментатор добави, че според него лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели е направил определящия сезон.

„Това е историята на сезона за мен, Кими Антонели“, каза Кларксън.

„Говорим за подобрението при Лиам Лоусън, ами погледнете подобрението при Кими Антонели от 2025 до 2026 г.“

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Антонели пристига на Монца с 59 точки преднина пред съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел и Люис Хамилтън, след като спечели половината от проведените досега състезания за Гран При тази година, както и един спринт.

20-годишният пилот ще се изправи пред допълнително предизвикателство в домашното си състезание заради наказание на стартовата решетка, свързано с двигателя. Кларксън вярва, че това може да свали част от очакванията към италианеца, като същевременно увеличи натиска върху Ръсел да се възползва.

Скоростта на пакета на Мерцедес на Монца все пак може да даде на Антонели възможност да си пробие път напред, а Кларксън заяви, че според него победа при тези обстоятелства на практика ще сложи край на всяко останало съмнение относно посоката на шампионата.

„Ако Кими Антонели успее да спечели Гран При на Италия, стартирайки с наказание на решетката, тогава, мисля, че всички сме видели достатъчно, но това просто ще бъде потвърждение, че пред нас е световният шампион за 2026 г.“, каза Кларксън.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages