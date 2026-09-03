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Хамилтън пристигна с Ферари F40 на „Монца“

  • 3 сеп 2026 | 14:11
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7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън пристигна днес на „Монца“ с новото си Ферари F40, с което той се похвали преди дни в социалните мрежи.

Британецът разказа, че колата е била напълно възстановена във Ферари и благодари на всички, работили по проекта.

Люис Хамилтън се похвали с Ферари F40
Люис Хамилтън се похвали с Ферари F40

Днес Люис демонстрира избор на дрехи, близък до тези, с които в началото на 2025 позира за първата си снимка като пилот на Ферари - пред сградата на пистата „Фиорано“, като до него пак имаше F40.

Италиански ветеран: Хамилтън загуби подиума заради Ферари
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Новият автомобил на Люис е със специален регистрационен номер - 44, също като състезателният му номер и реставрацията явно е била успешна, тъй като този F40 изглежда страхотно за кола, престояла 30 години в гараж.

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