Естебан Окон няма да получи подобрения двигател на Ферари този уикенд

Хаас ще се нареди на стартовата решетка в Монца с нов аеродинамичен пакет, но само с един обновен двигател на Ферари, който ще бъде предоставен на Оливър Беарман.

Естебан Окон разкри, че няма да разполага с версията ADUO2 на двигателя на Ферари за Формула 1 на "Монца", тъй като единственият наличен агрегат за Хаас ще бъде предоставен на съотборника му Оливър Беарман. Но пък новият аеродинамичен пакет ще е наличен и за двете коли на тима.

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„Няма да разполагам с пълния обновен пакет - обясни Окон. - Имам предвид, че ще имам новата аеродинамика на колата. Няма да имам ADUO2. Причината е, че ще имаме само един такъв нов мотор. Така че ще карам със стария двигател. Това ще бъде значителна загуба. Но ще имам обновената кола. Ще видим какво ще постигнем.“

Въпреки че правилата изискват производителите на двигатели да доставят на клиентите си задвижващи агрегати с еднакви спецификации, днес стана ясно, че ФИА няма проблем със ситуацията, тъй като се счита, че правилото е спазено, ако е наличен поне един такъв двигател.

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Освен това Окон няма търпение да седне зад волана на обновения VF-26 на пистата утре: „Развълнуван съм да карам тази нова кола, основно заради новия аеродинамичен пакет. Карах го на симулатора във вторник и усещането беше по-добро. Разбира се, трябва да пренесем това и на пистата. Невинаги е сигурно, че представянето ще бъде същото и на трасето.“

„Всички в отбора са развълнувани и очакват с нетърпение да видят какво може тази кола. Очевидно това не е най-подходящата писта за нея, така че няма да видим пълната полза. По-скоро ще я видим в Мадрид. Но все пак ще бъде интересно да видим как се усеща колата в завоите „Лесмо“ и „Параболика“ в сравнение с преди. Това е доста голям пакет и очаквам с нетърпение да го изпробвам.“

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През последните месеци Хаас бавно се свлече в класирането, като отборът изостана в надпреварата в развитието до такава степен, че не успя да спечели нито една точка след Гран При на Монако.

„Започнахме годината добре по отношение на скоростта - каза Окон. - А другите се развиха малко по-бързо от нас. Ние чакахме този пакет. Така че се надяваме той да донесе това, на което се надяваме. Дано ни доближи до позициите в топ 10. И тогава да можем отново да се борим с Рейсинг Булс и Алпин.“

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В личен план французинът смята, че идва след два много добри уикенда, които обаче са се оказали разочароващи поради липсата на скорост в колата му.

„Чувствам, че извлякохме максимума от потенциала на колата - добави французинът. - Беше жалко да си помисля, че това е най-доброто, което можехме да направим, и да не получим голяма награда. Така че се надявам, че сега, ако направим същото, ще получим нещо различно като награда.“

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Снимки: Gettyimages