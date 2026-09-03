Мерцедес потвърди смяната на двигателя на Антонели

Мерцедес потвърди днес на „Монца“, че лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели ще получи нова задвижваща система за Гран При на Италия.
Антонели има 59 точки аванс на върха на класирането, а в неделя ще стартира от дъното на стартовата решетка заради това, че получава пета задвижваща система.
Антонели планира максимална атака на „Монца“
Това решение се обсъждаше още на „Зандвоорт“, но едва днес това стана официално.
Ландо Норис призна, че е имал възможности да напусне Макларън
Италианецът вече заяви, че планира „пълна атака“ от по-задна позиция и се надява да си пробие път напред, тъй като на „Монца“ са възможни много изпреварвания и ако един пилот има добро състезателно темпо, то той може да прогресира в хода на надпреварата.
Хамилтън пристигна с Ферари F40 на „Монца“
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages