Мерцедес потвърди смяната на двигателя на Антонели

Мерцедес потвърди днес на „Монца“, че лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели ще получи нова задвижваща система за Гран При на Италия.

Антонели има 59 точки аванс на върха на класирането, а в неделя ще стартира от дъното на стартовата решетка заради това, че получава пета задвижваща система.

Kimi Antonelli will take a grid penalty for the Italian Grand Prix as a result of a planned engine change



The Drivers' Championship leader will start from the back of the grid on Sunday#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/QrrWylkzNj — Formula 1 (@F1) September 3, 2026

Антонели планира максимална атака на „Монца“

Това решение се обсъждаше още на „Зандвоорт“, но едва днес това стана официално.

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Италианецът вече заяви, че планира „пълна атака“ от по-задна позиция и се надява да си пробие път напред, тъй като на „Монца“ са възможни много изпреварвания и ако един пилот има добро състезателно темпо, то той може да прогресира в хода на надпреварата.

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Снимки: Gettyimages