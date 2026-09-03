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Мерцедес потвърди смяната на двигателя на Антонели

  • 3 сеп 2026 | 16:26
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Мерцедес потвърди днес на „Монца“, че лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели ще получи нова задвижваща система за Гран При на Италия.

Антонели има 59 точки аванс на върха на класирането, а в неделя ще стартира от дъното на стартовата решетка заради това, че получава пета задвижваща система.

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Това решение се обсъждаше още на „Зандвоорт“, но едва днес това стана официално.

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Италианецът вече заяви, че планира „пълна атака“ от по-задна позиция и се надява да си пробие път напред, тъй като на „Монца“ са възможни много изпреварвания и ако един пилот има добро състезателно темпо, то той може да прогресира в хода на надпреварата.

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Снимки: Gettyimages

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