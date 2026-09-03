Ландо Норис призна, че е имал възможности да напусне Макларън

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис намекна, че е можел да напусне Макларън, преди да подпише нов договор с отбора, който го обвързва до 2030 г. Също така британецът не отхвърли възможността за бъдещ трансфер във Ферари, след като изтече настоящият му контракт.

Норис и Макларън обявиха удължаването на договора на 29 август, като сделката ще задържи британския пилот в отбора за повече от десетилетие. Новината дойде само дни след като Макс Верстапен също се обвърза дългосрочно с Ред Бул, с което два от най-желаните болида в шампионата бяха „заключени“ за години напред.

Lando Norris 🤝 LN4 Fusion



Norris announces the new project that includes entry for the 2027 F3 season and entry into the FIA F2 team selection process ahead of 2027#F1 pic.twitter.com/Yk9fDLZQ0n — Formula 1 (@F1) September 2, 2026

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Докато за Верстапен изглеждаше, че няма други свободни места въпреки предишни разговори с Мерцедес и Макларън, Норис разкри, че е имал шанс да напусне базирания в Уокинг тим.

„Разбира се, че имаше възможност. Но възможност, която е положителна. Понякога имаш възможност да рискуваш - сподели той пред Мартин Брандъл. - Аз съм пилот, който лично би предпочел една или две по-трудни години пред незабавен успех – както направих преди няколко години с Макларън. Колкото и да искам да печеля всяка година, не всичко се свежда до това, че трябва утре да съм в отбор, който ще спечели следващото състезание и ще направи това или онова.“

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Обяснявайки решението си, Норис добави: „Голяма част от това е и въпросът дали съм щастлив. Бях щастлив в Макларън, дори когато не печелехме, защото все още имах невероятна възможност и можех да върша работата, която обичам, да пътувам и да правя всички тези неща. Така че за мен не всичко е свързано с върхови резултати. Голяма част, и то много важна, са хората, с които работя.“

„Просто фактът, че се чувствам у дома и се наслаждавам. И това има почти толкова голяма тежест, колкото и да кажа: „Трябва да съм в отбор, който ще постига резултати и ще печели шампионати“.“

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Въпреки радостта на Норис, че остава в отбора на своето детство, той получи и неизбежния въпрос. Както Себастиан Фетел веднъж каза: „Всеки е фен на Ферари.“ Дали това важи и за Норис?

Пилотът на Макларън добави: „Това не е нещо, за което искам да мисля в момента. Откакто бях дете, винаги си се представяш в различни ситуации. Мечтата ми винаги е била да бъда с Макларън. Ето защо се чувствам в много щастлива позиция. Но винаги искаш да изпиташ и другата страна на нещата, независимо дали става дума за Ферари, други отбори или Мерцедес.“

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В заключение Норис каза: „Фактът, че Люис Хамилтън също премина от Макларън в Мерцедес, а след това във Ферари, мисля, че е доста готино да опитваш различни неща и да трупаш различен опит. Зависи малко от това какво искаш да постигнеш в кариерата си. Искаш ли върхов успех всяка година? Или просто искаш да изпиташ какво е да отидеш в друг отбор и да усетиш Ферари или Мерцедес? Засега ще кажа, че не мисля за това. Но ме попитайте отново в края на 2030 г.“

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Снимки: Gettyimages