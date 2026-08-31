Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Формула 1 се насочва към Храма на скоростта в Монца, където тази седмица ще се проведе 13-ят кръг за сезон 2026. Тук може да намерите програмата на уикенда за Гран При на Италия, който ще включва още стартове във Формула 2 с Никола Цолов и Формула 3, като всички часове са в българско време.

Петък (4 септември):

9:35 часа – Формула 3 тренировка

11:00 часа – Формула 2 тренировка

13:30 часа – Формула 1 първа тренировка

15:00 часа – Формула 3 квалификация

15:55 часа – Формула 2 квалификация

17:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (5 септември):

10:30 часа – Формула 3 спринт (18 обиколки)

12:30 часа – Формула 1 трета тренировка

15:15 часа – Формула 2 спринт (21 обиколки)

17:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (6 септември):

9:15 часа – Формула 3 основно състезание (22 обиколки)

10:45 часа – Формула 2 основно състезание (30 обиколки)

16:00 часа – Формула 1 състезание (53 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg