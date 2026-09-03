Италиански ветеран: Хамилтън загуби подиума заради Ферари

Италианският ветеран Рикардо Патрезе атакува остро Ферари преди домашното състезание на Скудерията на „Монца“ този уикенд.

Патрезе кара във Формула 1 от 1977 до 1993, като през 1992 завърши втори в крайното класиране след съотборника си в Уилямс Найджъл Менсъл.

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72-годишният Патрезе и до днес следи активно случващото се във Формула 1 и даде интересна гледна точка към представянето на Ферари, особено ситуацията със заповедите от бокса на „Зандвоорт“.

„В Нидерландия Ферари пропусна възможност за подиум, тъй като в тима загубиха твърде много време, за да решат за заповедите от бокса - обясни Патрезе пред Vision4Sport. - И тимът не беше достатъчно убедителен.

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„Люис се движеше зад съотборника си, но трябваше да направи две допълнителни обиколки и едва тогава Леклер го пропусна напред. Вероятно, Хамилтън загуби 2 или 3 секунди и това беше разликата, от която зависеше дали той ще се качи на подиума или не. В тима нямат план за действие.

„Когато има заповеди от бокса, тимът трябва да действа светкавично. Разбирам раздразнението на Хамилтън, както и защо той си позволи тези коментари по радиото. Но в съвременната Формула 1 всичко е толкова монотонно, че избухването на Люис направи всичко по-интересно.“

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Снимки: Gettyimages