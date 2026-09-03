Антонели планира максимална атака на „Монца“

Лидерът в шампионата на Формула 1 Андреа Кими Антонели обеща да кара „на пълна атака“, след като ще стартира от дъното на решетката в домашното си Гран При на Италия заради наказание, свързано със смяна на двигателя.

Пилотът на Мерцедес във Формула 1 заяви, че „няма какво да губи“ в Гран При на Италия, докато се стреми да се възстанови от тежко наказание за използване на нови компоненти по задвижващата система.

One of the biggest moments of the intense 2021 rivalry happened right at the first corner in Monza 🤯#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/5pQbbvf6w4 — Formula 1 (@F1) September 3, 2026

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След поредица от проблеми с надеждността по-рано през годината, Антонели преминава към петата си задвижваща система на Мерцедес за сезона, което ще го изпрати на последна позиция на стартовата решетка.

Антонели няма най-добрите спомени от „Монца“ като пилот от Формула 1. Той катастрофира при дебюта си в тренировките през 2024, а миналата година преживя слаб уикенд по време на колебливата си дебютна кампания. Сега обаче, преди втората му Гран При на Италия той е убедителен лидер в шампионата, наказанието на 19-годишния пилот свали част от напрежението, докато той се цели в силно възстановяване в колоната.

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„Предвид факта, че стартирам последен, ще карам на пълна атака - каза Антонели. - Разбира се, все пак ще използвам главата си. Няма да стигна до първата зона за спиране в неделя и да натисна спирачките все едно е квалификация, иначе ще предизвикам катастрофа!“

„Не искам да си нося лош късмет, но нямам какво да губя. Целта е да спечеля колкото се може повече точки, като същевременно използвам разума си, но нагласата ще бъде да атакувам максимално и да се опитам да спечеля колкото се може повече позиции.“

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Той добави: „Не е идеално да получиш наказание в домашната си Гран При, особено толкова голямо. Но в крайна сметка, като отбор, ние гледаме към шампионата и това определено е една от най-добрите писти, на които да го направим. Така че е по-добре да сменим всичко сега и да се надяваме да избегнем проблеми в бъдеще. Мисля, че това ще ми позволи да се насладя още повече, да карам с по-малко напрежение, и смятам, че това е положително.“

Антонели ще използва петата си задвижваща система на Мерцедес за кампанията през 2026 г., което води до автоматично наказание със старт от дъното на решетката.

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Италианецът обаче има предимството да може да се съсредоточи изцяло върху настройките си за състезанието, което според него може да му помогне да се прицели в амбициозно класиране в топ пет в неделя.

"Ще работим малко по-различно от обикновено този уикенд, като се фокусираме само върху настройките за състезанието, а след това ще видим. Мисля, че топ пет може да е постижимо, но очевидно ще трябва да видим как ще се развие състезанието.“

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Тъй като в събота за Антонели няма залог, вероятно от него ще се очаква да помогне на съотборника си Джордж Ръсел поради огромното значение на въздушната струя в квалификацията, която изглежда ще бъде още по-решаваща с тазгодишните болиди.

„Възможно е да се случи - призна Антонели. - Това е разговор, който ще проведем и вътрешно, за да сме готови, в случай че възникне такава ситуация. Но не е сигурно. Очевидно ще говоря с отбора и тогава ще видим как ще се развият нещата. Но мисля, че е възможно.“

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Снимки: Gettyimages