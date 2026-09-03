Ще има ли рекорден брой изпреварвания в Гран при на Италия?

Неделната Гран при на Италия може да предложи на феновете на Формула 1 рекорден брой изпреварвания, тъй като отборите ще заложат на различни енергийни стратегии този уикенд на „Монца“.

Майк Крак, главният инженер на Астън Мартин, заяви, че очаква голям брой атаки по време на състезанието за Голямата награда на Италия.

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54-годишният специалист дори стигна по-далеч, като прогнозира, че може да бъде поставен нов рекорд за най-много смени на позиции в рамките на едно състезание.

Настоящият рекорд беше регистриран по време на Гран при на Нидерландия през 2023, когато в хаотичното, повлияно от дъжда състезание, бяха отчетени 186 промени в класирането.

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Тазгодишните болиди във Формула 1 се състезават по малко по-различен начин в сравнение с предишните поколения, като разпределението на енергията играе ключова роля след увеличението на капацитета на батериите.

В първите състезания от сезона често се случваше пилотите да загубят току-що спечелената позиция, малко след като са направили успешна атака, поради изчерпване на енергията.

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Тъй като конфигурацията на „Монца“ включва множество дълги прави, където подобна ситуация може да се повтори, Крак очаква да види многобройни изпреварвания в неделя.

„Ще бъде интересно упражнение да проверим и потвърдим нашите модели, но също и да видим как ще се справим оперативно“, заяви Крак на "Монца" днес. - Едно е да кажем, че ефектът е голям или малък, но също така трябва да си в позиция да следваш някого.“

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„Така че има доста ограничения от енергийна страна този уикенд. Ще бъде интересно да видим как отборите ще подходят, първо, при разгръщането на енергията без въздушна струя, а след това и в такава ситуация.“

„Също така в състезанието, ще видим колко лесно ще бъде изпреварването, и особено игрите на изпреварване и контраатака. Вероятно тук ще имаме рекорд за всички времена, подобно на MotoGP.“

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„Монца“ е една от най-бързите писти в календара на Формула 1, като в съвременната ера скоростите достигат около 360 км/ч – очаква се обаче тези стойности да намалеят тази година.

Крак признава, че ако пилотите използват различни стратегии за разгръщане на енергията по време на предстоящото събитие, това може да създаде опасна ситуация.

„Обикновено профилите на разгръщане на енергията се уеднаквяват в рамките на уикенда, така че не очаквам големи разлики. Но ако пилотите и отборите разгръщат енергията по напълно различен начин, тогава винаги има риск.“

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages