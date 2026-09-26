Гасли призна, че е съкрушен след удара с Колапинто

Алпин загуби решаващи точки в битката си срещу Рейсинг Булс, след като пилотите на френския тим се сблъскаха помежду си в Баку.

„Не мога да повярвам, толкова много точки отидоха на вятъра...“

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Първоначалната реакция на Пиер Гасли след масовия сблъсък при рестарта на Гран при на Азербайджан във Формула 1 каза всичко.

Гасли водеше в средата на колоната през цялото състезание и се движеше седми, когато приключи периодът на колата за сигурност, предизвикан от катастрофата на Александър Албон. Неговият съотборник Франко Колапинто беше десети, докато съперниците от Рейсинг Булс заемаха 12-а и 14-а позиция.

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Въпреки това, монументално блокиране на гумите от вътрешната страна на Колапинто доведе до това, че аржентинецът се вряза в съотборника си на първи завой. Ударът изпрати болида на Гасли в Макларън-а на Ландо Норис, като и тримата пилоти отпаднаха от надпреварата.

По стечение на обстоятелствата, пилотите на Рейсинг Булс също се сблъскаха в същия момент, но Арвид Линдблад беше оневинен от стюардите и успя да грабне седмото място на финалната линия. Това доведе до разлика от 13 точки в полза на конкурентите. Вместо потенциално да изостава само с две точки спрямо петия в класирането при конструкторите, сега Алпин е на 15 точки зад своя опонент.

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„Всички сме много разочаровани от резултата след толкова силен уикенд и състезание - заяви Гасли. - Чувствах се много добре с колата. Темпото беше почти толкова добро, колкото на Люис и същото като на Ландо.“

Малко преди катастрофата на Албон в 30-ата обиколка, Гасли беше на шест секунди зад Хамилтън и на три от Норис, като водеше на Кими Антонели с три секунди, а на Колапинто – с 13.

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„Така че, поддържахме 3 секунди разлика с него, докато Норис не блокира гуми на първи завой, а след това имахме 15-секунден аванс пред Франко. Искам да кажа, все още ми е трудно да осъзная какво точно се случи.“

Въпреки че спечели полпозишън на "Монца", Гасли вярва, че болидът А526 на Алпин никога не е бил толкова конкурентен в състезателни условия.

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„Честно казано, мисля, че това е най-добрата състезателна кола, която сме имали досега тази година, което в известен смисъл е положително - каза той. - В същото време, когато получиш такива шансове да спечелиш големи точки, трябва да се възползваш. За съжаление, днес това не се случи.“

Запитан дали е доволен от извинението на Колапинто, французинът остана безмълвен за няколко секунди.

„Съкрушен съм - отговори той в крайна сметка. - Ако ме питате, не съм щастлив от днешния ден. Ще приема извинението му.“

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Гасли не пожела да обвини лидера в състезанието Джордж Ръсел за хаоса при рестарта, като предпочете да посочи как новите задвижващи системи във Формула 1 може да са допринесли за подхода на пилота на Мерцедес.

„Джордж прави каквото си иска, а от нас зависи... - започна той. - Очевидно бяхме доста скупчени, но с двигателите, които имаме, и ограниченията с батерията, регенерирането на енергия и т.н., не си толкова свободен в това, което можеш да направиш. Така че не бях особено изненадан, че той забави рестарта толкова късно.“

Сега Гасли се надява на „добър нощен сън“ и „една неделя у дома“, за да се възстанови възможно най-скоро за следващия уикенд в Малайзия.

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Снимки: Gettyimages