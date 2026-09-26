Бриаторе с остро предупреждение към Колапинто след инцидента в Баку

Шефът на Алпин във Формула 1, Флавио Бриаторе, отправи остро предупреждение към Франко Колапинто за възможни последствия, след като аржентинецът предизвика верижна катастрофа, която извади от състезанието и съотборника му Пиер Гасли по време на Гран при на Азербайджан.

След рестарт зад кола за сигурност, Колапинто загуби контрол на първия завой, блокира гуми и се вряза в страничната част на другия болид на Алпин, управляван от Гасли. От своя страна, французинът удари Ландо Норис от Макларън, като инцидентът доведе до отпадането и на тримата пилоти.

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Колапинто пое пълна отговорност за случилото се и се извини на отбора и на Гасли за своята „голяма грешка“. Заради действията си аржентинецът получи наказание от пет места на стартовата решетка за следващото състезание – Гран при на Бахрейн в Малайзия.

Сблъсъкът лиши Алпин от потенциален двоен точков актив, тъй като и Колапинто, и Гасли се движеха в топ 10 към момента на катастрофата. В класирането при конструкторите Алпин заема шесто място с 68 точки, на 15 зад Рейсинг Булс в битката за петата позиция.

Франко Колапинто се извини за инцидента с Пиер Гасли и Ландо Норис

Бриаторе не скри разочарованието си и разкритикува Колапинто за неговата „много слаба маневра“, като заяви, че Алпин ще „обмисли какви действия да предприеме“ срещу своя пилот.

„Очевидно съм изключително разочарован от резултата в днешното състезание, знаейки, че загубихме ценни точки в битката за шампионата“, заяви Бриаторе в официалното съобщение на Алпин след надпреварата.

„Подобни инциденти не трябва да се случват, особено когато се движехме добре и с двата автомобила в зоната на точките. Съжалявам много за отбора и за Пиер, който свърши страхотна работа през целия уикенд. Извиненията ми са и към Ландо Норис и Макларън за това, че провалихме тяхното състезание.“

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„Знам, че Франко пое пълна отговорност, както и трябваше. Всъщност той спря твърде късно, имайки предвид контекста на състезанието и рестарта зад кола за сигурност. Това беше много слаба маневра за пилот с неговия опит.“

Действащият световен шампион Норис беше особено критичен към Колапинто, като заяви, че пилотът на Алпин заслужава наказание от лишаване от състезание за предизвикването на инцидента.

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Снимки: Gettyimages