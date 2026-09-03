Ландо Норис влиза във Формула 3 и Формула 4 със собствен тим

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис обяви създаването на собствен отбор и програма за млади пилоти, които ще се състезават в европейските шампионати за едноместни болиди от 2027 г.

Пилотът на Макларън обединява усилия с британския картинг отбор Фюжън Моторспорт, за да основе LN4 Фюжън, който ще се включи във Формула 3 и Формула 4 още през следващата година. Новият тим е придобил част от активите на AIX Рейсинг и ще кандидатства за участие във Формула 2 от сезон 2027.

introducing LN4 Fusion. a new multi-championship junior single-seater racing team co-founded by Lando Norris.



coming to the track in 2027. this is just the beginning. pic.twitter.com/XPwVS38cWK — LN4 Fusion (@ln4fusion) September 2, 2026

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Бившият шеф на Према, Рене Розин, се присъединява като консултант и ще поеме ролята на директор на LN4 Фюжън за европейските състезателни дейности, базирани във Венето, Италия. До него ще работи и бившият технически ръководител на Према, Гийом Капието, който става състезателен директор.

Дан Ричардс е назначен за главен изпълнителен директор на отбора, докато дългогодишният ръководител на Фюжън, Дан Хейзълууд, ще отговаря за дейностите във Великобритания, включително участието в британската Формула 4 и тестовата програма, базирана в област Кеймбридж.

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Освен състезателния отбор, Норис основава и програмата „LN4 Legacy“ – инициатива за млади пилоти, финансирана лично от пилота на Макларън. Тя ще подкрепя талантливи състезатели от най-ниските нива по скъпата стълбица на ФИА към върха на моторните спортове. Бившият спортен директор на Алпин, Джулиан Рауз, ще ръководи изцяло финансираната от Ландо програма.

„Имах голям късмет да работя с невероятни хора през цялата ми кариера и знам, че достигането до Формула 1 изисква много повече от талант - обясни Норис. - Нуждаеш се от правилните хора около себе си, правилната подкрепа и правилните възможности в точния момент. Точно това е целта на тези два проекта.“

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„С LN4 Фюжън искаме да изградим състезателен отбор, който може да се конкурира с най-добрите в юношеския моторен спорт, със страхотни хора и отлична среда за развитие на пилотите. Програмата „LN4 Legacy“ пък цели да помогне на талантливи млади състезатели да получат възможности, които иначе не биха имали.“

„За мен двете неща естествено се допълват. Искам да помогна за създаването на възможности за следващото поколение, както на пистата, така и извън нея, и се надявам наистина да допринеса за развитието на младите пилоти в спорта.“

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Норис, който спечели първата си световна титла във Формула 1 миналата година, наскоро подписа нов дългосрочен договор с Макларън, който ще задържи 26-годишния пилот в отбора от Уокинг поне до 2030 г.

„Участието на Ландо Норис в този нов проект е невероятно доказателство за това колко важна е пирамидата на Формула 3 и Формула 2 за бъдещето на Формула 1 - заяви Стефано Доменикали, президент и главен изпълнителен директор на Формула 1. - Чрез инвестицията и опита на Ландо можем да изградим бъдеще с нови пилоти, инженери, механици и традиция, която ще бъде последвана от любителите на моторните спортове.“

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